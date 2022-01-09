中二補選結果出爐　陳柏惟感謝顏寬恒：希望你能自由的針砭時政

記者杜冠霖／台北報導

台中第二選區補選結果出爐，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票擊敗國民黨候選人顏寬恒。對此，前立委陳柏惟在林靜儀總部發表感言時落下男兒淚，也在臉書發文對顏寬恒表示感謝，「你依然是地方意見領袖，衷心希望你能不受政黨控制，自由的針砭時政，讓選區快樂的真正秘訣在你們兩位同心。」

▲台中市第二選區立委補選，民進黨籍立委參選人林靜儀勝出。（圖／記者湯興漢攝）



中二選區立委補選候選人，分別為台灣股票黨張烱春、無黨籍林金連、無黨籍李昇翰、民進黨林靜儀，以及國民黨顏寬恒。最終，林靜儀獲得8萬8752票、顏寬恒8萬0912票、林金連633票、李昇翰617票、張烱春337票。

對於選舉結果，陳柏惟在臉書寫下三個感謝，對中二選民、顏寬恒、林靜儀致意，全文如下：

謝謝你，沙鹿龍井大肚烏日霧峰，各位台灣的主人，你們給我機會打拼服務，也跟柏惟說我不夠成熟讓我先休息，謝謝每一位支持或反對我的你，讓柏惟在這兩年學習到很多很多，謝謝你們。

謝謝你，顏寬恒先生，謝謝你讓我學習組織的重要性，你依然是地方意見領袖，衷心希望你能不受政黨控制，自由的針砭時政，讓選區快樂的真正秘訣在你們兩位同心，謝謝你。

謝謝妳，林靜儀委員，你的辛苦打拼贏回正義，你的團隊領導令人信服，你的侃侃而談讓人會心一笑，而你對選區、對台灣的用心值得選民的託付，謝謝你讓我能全力推薦，用力支持，謝謝你。

謝謝一路上的你們，為了你們，3Q會成為更好的人！