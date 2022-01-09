罷昶投票率41.93％！　萬華「藍營鐵票倉」同意率破8成　

記者袁茵／台北報導

台北市第五選區立委林昶佐罷免案於9日傍晚落幕，由於同意票5萬4813票未達門檻5萬8756票，因此確定不通過。根據台北市選舉委員會統計，同意罷免率最高的里為萬華區新忠里80.73％，而不同意率最高的則是萬華區和平里56.72％。

▲立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

台北市選舉委員會於2021年12月30日公告，林昶佐罷免案投票人總計23萬5024人，分別為中正區8萬3840人，萬華區15萬1184人，罷免門檻須同意票大於不同意，且同意票超過四分之一以上，依照23萬5024人計算，罷免門檻為5萬8756票。

立委林昶佐罷免案於9日上午8時至下午4時進行投票，並於晚間5時45分左右結果出爐，投票人數為9萬8549人，投票率為41.93％，有效票9萬8153票，其中同意票5萬4813票（萬華區3萬5688票、中正區1萬9125票）、不同意票4萬3340票（萬華區2萬9411票、中正區1萬3929票），無效票396票（萬華區271票、中正區125票）。

由於萬華區青年公園周遭在改建前是眷村，附近7個里（新忠里、新安里、新和里、凌霄里、忠貞里、騰雲里、日祥里）被視為藍營鐵票區，且根據第10屆立委選舉投票結果，林昶佐在這7個里的票數，全輸給當年對手林郁方，因此罷昶團體先前積極於青年公園進行宣傳，呼籲民眾出來投反對票。

台北市選委會統計，此次罷免同意率最高的地區為萬華新忠里，同意率高達80.73％；而林昶佐2020年立委選舉時在萬華得票數第二多的和平里，則是這次不同意罷免率最高的區域，不同意率達56.72％。

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