麥當勞什麼餐點最雷？　老饕點名「經典1品項」戰翻了

▲麥當勞。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

為了因應原物料成本上漲，麥當勞日前調整了29項產品的價格，不過既然都要吃了，顧不得價格至少也要吃到「喜歡的」。就有一名不想踩雷的網友詢問，大家覺得麥當勞哪項產品最難吃？想不到答案竟令人超意外。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「麥當勞最難吃的食物是什麼」為題發文，提到打算買麥當勞的他不想踩雷，在大家的消費經驗中，有沒有哪個套餐或品項超雷？他真的不想買到難吃的餐點。

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貼文曝光後，有不少人都秒答蘋果派，「曾經好奇咬一口蘋果派，之後再也不敢碰它了」、「蘋果派味道很化學，不知道是不是肉桂太多的關係」、「蘋果派口感就是怪怪的」、「蘋果派就算送我，我都不要」、「蘋果派超像肥皂的，嘔」、「蘋果派，每吃必扔」、「蘋果派+1，要甜死誰」。

▲蘋果派讓網友戰翻了！（圖／翻攝自麥當勞官網）

不過，也有不少蘋果派的擁護者表示，「蘋果派才是王道好不好」、「蘋果派明明是神作」、「蘋果派明明很神」、「蘋果派不錯啊，起碼餡料是好吃的」、「覺得蘋果派難吃的就是不喜歡肉桂的人」、「蘋果派超好吃，我可以打十個」、「蘋果派是最好吃的經典」。

此外，還有其他網友分享自己不喜歡的餐點，「冷掉的薯條」、「雞腿堡真的難吃，舊款超好吃」、「嫩煎雞腿堡，醬超難吃」、「長堡真的不知在難吃啥的」、「在長堡出現之前是蘋果派，現在是長堡X打」、「麥香魚真的是不行啊」、「當然是沒加醬的麥香魚」、「兒童餐的一口咬麥麥雞，還好停賣了」、「除了滿福堡，其他敬謝不敏」。

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