晚上去買得來速！他車開一半「腿上重重的」　低頭一看糗大了

▲麥當勞得來速。資料照，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

麥當勞的得來速服務相當方便，開車的民眾不必找車位，在車上就能點餐。就有一名網友日前透過得來速買晚餐，想不到車開走以後，卻發現糗大了，讓他忍不住直呼「真不好意思！」貼文曝光後，也隨即戳中底下網友笑點，「再消費一次」、「買就送M限量菜單」。

這名男網友在「爆怨公社」上貼文，提到他昨晚透過得來速買晚餐，想不到餐點拿齊並將車開走後，他突然意識到腿上「多了點重量」，低頭一看才發現麥當勞的菜單忘了歸還。

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▲原PO不小心將菜單也帶走了。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

「抱怨自己很87！」原PO尷尬表示，他實在覺得很不好意思，竟將店家的菜單帶回家，如今他也只能硬著頭皮，今晚再開去麥當勞歸還了。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「加價購」、「窗口的服務原也很納悶為什麼菜單不見了」、「員工：我的菜單呢」、「下次就可以直接點餐了」。其中還有些糊塗的網友透露，「這樣子下次買就不用選半天了啊！我以前連KTV的歌本都帶回家了」、「還好啦！我還曾經住民宿回家後，發現把人家的遙控器帶回家，最後才用掛號寄回去」、「這種事我也常做」。

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