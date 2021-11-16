「蘋果派不能亡！」麥當勞調整菜單　網敲碗求3品項回歸：還給我

▲麥當勞受到很多人喜愛。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

麥當勞先前曾因航運問題，一度無預警停賣薯餅；如今，又有部分店家考量營運空間限制，傳出將停賣蘋果派、麥香雞等。消息曝光後，就讓不少麥粉超想哭，忍不住直呼「怎麼可以不賣蘋果派」、「蘋果派不能亡」、「沒有蘋果派跟麥香雞的麥當勞不是麥當勞啊」。

先前有網友在PTT的fastfood板上，以「有遇到在精簡菜單的麥當勞嗎」為題發文，提到部分麥當勞改裝完後，停賣麥香雞蘋果派、大杯玉米湯等。店員說，之所以會停賣部分品項是因為該店精簡菜單，所以暫時不賣部分餐點，也不知以後是否會恢復。

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本站稍早報導《停售蘋果派、麥香雞！麥當勞這些店刪減菜單 原因曝光》，台灣麥當勞表示，「考量部分餐廳的營運空間限制，因地制宜調整菜單，目前麥當勞興隆、指南、忠孝八和南港餐廳，陸續進行菜單調整，餐廳亦同步公告說明，敬請消費者多多包涵，並繼續支持。其中指南、南港餐廳，考量空間運用，亦不提供內用服務，造成不便，敬請見諒。」

▲網友敲碗經典3品項回歸。（示意圖／達志影像／美聯社）

消息曝光後，就有不少網友在《ETtoday新聞雲》粉專底下留言直呼，「蘋果派是麥當勞的特色啊啊啊啊」、「麥當勞都不像麥當勞了」、「叔叔失去靈魂了」、「怎麼可以不賣蘋果派」、「沒有蘋果派，讓我想吃麥當勞的動機少一半了」、「不可以沒有蘋果派」、「蘋果派是麥當勞一餐結束的亮點欸」。

除了蘋果派外，也有不少網友希望焦糖奶茶、奶昔和巧克力聖代可以回歸，「那把焦糖奶茶還給我」、「沒關係，但要恢復焦糖奶茶謝謝」、「還我焦糖奶茶」、「還我照燒豬肉堡還有焦糖奶茶與奶昔」、「把奶昔跟蘋果派還來」、「奶昔和巧克力聖代」、「還我巧克力聖代」。