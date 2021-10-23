摩斯紅茶被捧上天「真喝過好茶？」　網揭1關鍵：沒有贏它的啊

▲摩斯漢堡。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《「最貴速食店」摩斯漢堡如何生存？網揭2大關鍵：其他間沒得比》，許多人都覺得摩斯漢堡的價位相對高，不過「紅茶才是本體」，所以仍甘願去消費。就有網友喝過摩斯的紅茶後，認為口味太甜，大家怎會覺得一直說好喝？

有網友在PTT的Gossiping板上，以「吹MOS紅茶的是不是沒喝過茶」為題發文，提到很多人都激推摩斯的紅茶，但他喝過以後，卻覺得口味太甜，若點無糖的話，也是差強人意，讓他不解為何大家都覺得摩斯紅茶好喝？是不是沒喝過茶？

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▲很多人都愛喝摩斯的紅茶。圖與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「真的，速食店的便宜紅茶一直吹，真的讓人懷疑根本沒喝過好茶」、「重點在於你到底是想品茶還是想喝飲料好嗎」、「真的甜，但以早餐店來說算好喝」、「MOS好喝啊，至少有普通水準」、「推摩斯紅茶加奶精球」、「要加檸檬片呀」。

其中，就有不少人點出關鍵原因，認為摩斯是速食店，所以通常消費者僅會與其他速食店相比，基準點不同，「跟其他速食店比確實好喝啊」、「比的當然是其他速食店的水準啊」、「在速食店裡面相比啊」、「其他能拿出紅茶的連鎖速食餐廳都沒有MOS好喝」、「速食店當然跟速食店比啊，自己泡的還比它難喝是你要檢討好嗎」、「在速食店裡沒有紅茶贏摩斯的啊，連想喝手搖杯看到一堆選擇，有時也會直接去摩斯點紅茶」。