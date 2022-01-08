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憂升三級警戒　衝賣場「囤泡麵、日用品」怕爆！鄉民開轟：不需要

▲▼全聯與外送平台UberEats合作一週年。（圖／記者林育綾攝）

▲原PO想到賣場囤貨。（示意圖／記者林育綾攝）

記者施怡妏／綜合報導

今（8）日本土疫情再+2例，桃機相關個案累積14起，且目前已有多位確診者其病毒株序列確認為Omicron病毒株，各地方縣市政府為避免疫情一再擴大，也陸續宣布升級防疫警戒，有網友擔憂表示，感覺本土疫情要擴大了，如果又升級三級，就只能待在家裡防疫，想去大賣場買泡麵囤貨，貼文一出立刻被砲轟。

原PO在PTT發文，感覺本土疫情要擴大了，「看鄉民討論，好像疫情會擴大跟去年五月一樣，甚至超過」，打算趁現在到賣場買泡麵回家囤貨，避免到時升三級防疫，又回到不能出門，只能待在家的日子，「感覺世界末日要來了，我看日用品也囤一下好了」。

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貼文一出，就有網友指責原PO，「為什麼要PO這種唯恐天下不亂的文呢」、「這種文希望開罰，惟恐天下不亂」。還有網友透露，之前到賣場囤貨的東西都還沒吃完，「上次囤的還沒用完」、「上次囤貨的，還沒吃完」、「我有一堆八寶粥」、「泡麵買一堆結果也沒在吃，外送太方便了」。

▲▼Omicron變異株已入侵本土。（圖／記者劉亮亨攝）

▲Omicron變異株已入侵本土，桃園機場群聚案擴大。（圖／記者劉亮亨攝）

不過也有網友認為，不需要太擔心，「囤甚麼，上次升三級也沒斷貨」、「上次都沒疫苗，這次還好啦」、「不會三級了啦，大多數人都打過疫苗了」、「再三級真的會一堆店倒閉」、「不可能回三級，金主會暴怒」、「不用搶吧，平常大部分人家裡也屯很多了」。

而近來物價上漲，還有人指出，現在囤貨的目的是為了抗漲價，而不是為了疫情，「先囤食物倒是可以，因為物價只會一直漲」、「你先擔心通膨物價」、「怕買不到(x)，怕廠商漲價(o)」。

針對桃園機場確診連環爆，桃園市長鄭文燦強調「提升防疫等級」，指揮中心指揮官陳時中今日在記者會被問到升三級會只針對桃園？他強調，有必要的話不排除，「會審時度勢，做出判斷。」

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