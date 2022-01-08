《華燈》演技TOP 3！鄉民狂讚「1男星」太猛：忘了原本是怎樣的人

▲夯劇《華燈初上》第二季熱播中。（圖／翻攝自Facebook／華燈初上）

記者施怡妏／綜合報導

《華燈初上》引發網友追劇潮，全民瘋猜兇手到底是誰，劇中角色的精湛演技，也讓觀眾眼睛為之一亮，有網友列出心中的前3名，第一名就是在第一季客串演出的李李仁，平常的形象是好老公，沒想到演起流氓壞得徹底，讓人恨得牙癢癢，對此，不少網友也大推吳慷仁飾演的寶寶，「場次不多，但讓人印象深刻」。

該網友在PTT發文，看完華燈初上前兩季，對劇中每個人的演技嘆為觀止，出乎意料的厲害，並列出心中的前三名讓他很驚訝的演員；第一名就是飾演彪哥的李李仁，平常在外的形象是好好先生，「沒想到飾演的彪哥完全顛覆了我的感觀，真的是夠痞夠8+9，流氓的氣息充分展現」。

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第二名則是飾演江瀚的鳳小岳，「以前對他的印象就是帥氣的男模而已」，之前的戲續演出也是像個花瓶，不過，鳳小岳在劇中把江瀚的「渣」演得很到位，「這時成熟的魅力，也確實給人渣得合理的代入感」。

▲李李仁的演戲令人超驚艷 。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

原PO心中的第三名則是飾演愛子的郭雪芙，以及飾演花子的劉品言，「這兩人實在很難割捨」，郭雪芙把暗戀一個人、為他人付出又帶有邪氣感覺演得很好；劉品言則是將日常平易近人，但被強暴後那種哀傷的感覺扮演得恰到好處，「這兩人都讓我對台劇演員的演技又燃起希望」。

貼文一出，不少網友也大讚李李仁的演技，「李李仁真的好強，演到比流氓還像流氓」、「李李仁以前就很會演阿！只是之前都負責在家帶小孩吧，陶子負責賺錢，現在互換」。也有網友認為，「演最好我投阿季（謝瓊媛）」、「阿季演到我以為是本人」、「郭雪芙蠻驚豔的」、「謝瓊媛超級強，演技自然台詞也不會讓人出戲，但她本來就實力派」。

另外，也有網友提到，由吳慷仁扮演的媽媽桑「寶寶」，「竟然沒有寶寶」、「男扮女完全不噁心」、「他是真的很敬業，但真的演戲太用力，一直都覺得他就是吳慷仁」、「我的第一名是寶寶」、「吳慷仁詮釋得超好」。

▼吳慷仁扮演的媽媽桑「寶寶」也大獲好評。（圖／Netflix、百聿數碼提供）