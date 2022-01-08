　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《華燈》演技TOP 3！鄉民狂讚「1男星」太猛：忘了原本是怎樣的人

▲《華燈初上2》。（圖／翻攝自Facebook／華燈初上）

▲夯劇《華燈初上》第二季熱播中。（圖／翻攝自Facebook／華燈初上）

記者施怡妏／綜合報導

《華燈初上》引發網友追劇潮，全民瘋猜兇手到底是誰，劇中角色的精湛演技，也讓觀眾眼睛為之一亮，有網友列出心中的前3名，第一名就是在第一季客串演出的李李仁，平常的形象是好老公，沒想到演起流氓壞得徹底，讓人恨得牙癢癢，對此，不少網友也大推吳慷仁飾演的寶寶，「場次不多，但讓人印象深刻」。

該網友在PTT發文，看完華燈初上前兩季，對劇中每個人的演技嘆為觀止，出乎意料的厲害，並列出心中的前三名讓他很驚訝的演員；第一名就是飾演彪哥的李李仁，平常在外的形象是好好先生，「沒想到飾演的彪哥完全顛覆了我的感觀，真的是夠痞夠8+9，流氓的氣息充分展現」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二名則是飾演江瀚的鳳小岳，「以前對他的印象就是帥氣的男模而已」，之前的戲續演出也是像個花瓶，不過，鳳小岳在劇中把江瀚的「渣」演得很到位，「這時成熟的魅力，也確實給人渣得合理的代入感」。

▲▼ 《華燈初上》兩天內迅速榮登Netflix台灣市場收視排行榜第一名，也是最快登上台灣市場排行榜第一名的台劇，林心如與林暐恆（左）對戲精彩_Netflix、百聿數碼提供 。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

▲李李仁的演戲令人超驚艷 。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

原PO心中的第三名則是飾演愛子的郭雪芙，以及飾演花子的劉品言，「這兩人實在很難割捨」，郭雪芙把暗戀一個人、為他人付出又帶有邪氣感覺演得很好；劉品言則是將日常平易近人，但被強暴後那種哀傷的感覺扮演得恰到好處，「這兩人都讓我對台劇演員的演技又燃起希望」。

貼文一出，不少網友也大讚李李仁的演技，「李李仁真的好強，演到比流氓還像流氓」、「李李仁以前就很會演阿！只是之前都負責在家帶小孩吧，陶子負責賺錢，現在互換」。也有網友認為，「演最好我投阿季（謝瓊媛）」、「阿季演到我以為是本人」、「郭雪芙蠻驚豔的」、「謝瓊媛超級強，演技自然台詞也不會讓人出戲，但她本來就實力派」。

另外，也有網友提到，由吳慷仁扮演的媽媽桑「寶寶」，「竟然沒有寶寶」、「男扮女完全不噁心」、「他是真的很敬業，但真的演戲太用力，一直都覺得他就是吳慷仁」、「我的第一名是寶寶」、「吳慷仁詮釋得超好」。

▼吳慷仁扮演的媽媽桑「寶寶」也大獲好評。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

▲《華燈初上》第二季來了！林心如對戲霍建華，婚後首次同台演出。徐若瑄客串「光」日式酒店前任老闆「瓊芳媽媽桑」。揭露更多由楊謹華飾演的蘇媽媽秘密。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

ET快訊
第3劑爆搶打潮　蘇貞昌下令：必要時重啟1922平台
快篩失靈？　專家：染疫初期恐無法篩到Omicron
哈薩克煉獄景象曝光！　BBC：宛如末日浩劫
林心如女兒生日趴驚見Rose Mama！　Ella：那一根太
獨／瑞莎無償教學反遭控斂財　家長怒揭內幕！
陳時中怒了！　見麥克風驚吐「沒有用」
微波食品易致癌？專家解答　曝「2恐怖地雷」：洗腎機率高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超商店員自帶杯「咖啡當水喝」　神福利爆共鳴！過來人驚：喝怕了

《華燈》演技TOP 3！鄉民狂讚「1男星」太猛：忘了原本是怎樣的人

28歲還在領紅包「丟臉嗎？」　網「是領喜氣」點1關鍵

高雄人注意！打疫苗最高拿500元禮券　地點這裡看

獨／桃機群聚還在燒...小港機場排隊等車畫面曝　挨轟防疫太隨便

防校園意外憾事　台大強化輔導「院院有學輔專員」

玉山北峰積雪2公分　山友極凍登頂主峰絕美雪景曝光

防疫計程車司機陽性待複驗　陳時中：目前評估可能是舊案

周末放晴回暖！下周襲台冷空氣漸強　「連兩波冷氣團」報到時間曝

桃園群聚+13「出門還會掃實聯制？」　鄉民曝2種地方恐怖

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

《我吃了那男孩一整年的早餐》 2022年1月28日 (五) 超前導預告

《聲林3》八三夭來了！合作兩選手變演唱會　《想見你想見你想見你》+《致青春》敲碗安可！

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

【聲林之王3】EP5 精華｜乱彈阿翔領銜飆唱《完美落地》 南畯鵬.陳景皓再現金馬神曲｜庾澄慶 徐佳瑩 乱彈阿翔 吳卓源 魏如萱 八三夭 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

拾荒男酒駕被攔...怒掏斧頭逼近　員警對空鳴3槍、噴辣椒水壓制！

超商店員自帶杯「咖啡當水喝」　神福利爆共鳴！過來人驚：喝怕了

《華燈》演技TOP 3！鄉民狂讚「1男星」太猛：忘了原本是怎樣的人

28歲還在領紅包「丟臉嗎？」　網「是領喜氣」點1關鍵

高雄人注意！打疫苗最高拿500元禮券　地點這裡看

獨／桃機群聚還在燒...小港機場排隊等車畫面曝　挨轟防疫太隨便

防校園意外憾事　台大強化輔導「院院有學輔專員」

玉山北峰積雪2公分　山友極凍登頂主峰絕美雪景曝光

防疫計程車司機陽性待複驗　陳時中：目前評估可能是舊案

周末放晴回暖！下周襲台冷空氣漸強　「連兩波冷氣團」報到時間曝

桃園群聚+13「出門還會掃實聯制？」　鄉民曝2種地方恐怖

金唱片／李多熙「上身只有一塊布」深V辣爆！李昇基提搭檔朴素淡

疫情來襲掀第3劑搶打潮　蘇貞昌：必要時重啟1922平台

合體豆花妹大戰《飢餓遊戲》　 王彩樺「被操到想吐！」

她赴叢林離奇失蹤　「出浴偷拍片」曝！警一看受驚：河裡全是鱷魚

來跟辛巴比手長！　攻城獅博物館6大主題好吸睛

46歲裘莉穩交中？威肯新歌告白：我的女孩是電影明星　共赴豪宅被拍

蔡其昌與旅外球員餐敘！球迷好奇王柏融呢？楊清瓏透露原因

美國未列高風險國！　趙少康批陳時中：他們是你爸爸嗎？

全台首座職籃隊博物館　攻城獅「LIONATION」今開幕

Omicron強襲！澳洲單日破10萬例創疫情以來新高　前總理也染疫

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

生活熱門新聞

UNIQLO最強單品？網揭1神物：特價狂掃20件

第三劑疫苗今早9點開放預約！　5大QA一次看

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

快訊／05：12台中東勢4.5地震　最大震度4級

第3劑疫苗怎預約？　超神疫苗地圖曝

網驚現「證嚴法師」開示！慈濟不忍了

毒物專家推「第3劑混打」　曝打同一品牌嚴重後果

東勢4.5地震「台中像被撞」　地鳴大到以為921重演

快訊／桃機傳女保全、計程車司機確診　陳時中瞭解中

增1保全確診「足跡全在桃園」！鄭文燦籲1類人快採檢

買75元珍奶「去冰剩半杯」！他傻眼：別人還以為我打翻

館長嗆民進黨忙選舉不管民生：非常噁心

歌友會3確診全突破性感染　接種2劑疫苗廠牌曝

面試遭亮槍性侵！網看「徵才頁面」傻眼

更多熱門

相關新聞

林心如女兒生日趴驚見Rose Mama！

林心如女兒生日趴驚見Rose Mama！

藝人林心如近日因《華燈初上》討論度爆表，日前迎來女兒生日，派對裝飾也跟上這個風潮，最吸睛的就是蘿絲媽媽氣球版的辮子，陳嘉樺（Ella）還說：「那一根真的太傳神了！」一個不小心就歪樓。

《華燈2》後照鏡之亂！本尊沉默9天首發聲

《華燈2》後照鏡之亂！本尊沉默9天首發聲

PTT八卦板連刷攻擊林昶佐空白文　四叉貓笑：誰家的網軍出包

PTT八卦板連刷攻擊林昶佐空白文　四叉貓笑：誰家的網軍出包

關鍵字：

華燈初上演技PTT李李仁吳慷仁

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹「被兄弟砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

UNIQLO最強單品？網揭1神物：特價狂掃20件

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

第三劑疫苗今早9點開放預約！　5大QA一次看

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

從長榮離職改跑外送！他拋1.2億對帳單打臉

快訊／05：12台中東勢4.5地震　最大震度4級

青海規模6.9地震　她「裹棉被逃生」現場狀況曝

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

生理期「4種經血顏色」代表意義！

李靚蕾被挖「男友人親密貼臉照」！　身分曝光揭真相

第3劑疫苗怎預約？　超神疫苗地圖曝

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

2生肖、3星座今晚偏財運！　專家點名可衝2.1億大樂透

終於等到了！高雄最美Outlet 1／26開

更多

最夯影音

更多
兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了
失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面