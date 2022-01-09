厭煩防疫了！配合2年台人還是恐慌　他嘆「換來什麼」網打臉

▲現在還是得要掃實聯制、戴口罩，原PO就直呼，已經對防疫感到厭煩。（示意圖／記者袁茵攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

Omicron叩關台灣大門，面對桃園機場群聚感染擴大，有些民眾又緊張起來。有網友就直嘆，國外很多國家早就恢復正常生活，但台灣人配合了2年的防疫措施，到現在還在實聯制、量體溫，「照台灣政府這個防疫措施的標準，到時候打第5、6、7、8劑疫苗，口罩一輩子戴下去也不意外了。」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「有人也對防疫感到厭煩了嗎？」認為台灣人乖乖防疫，戴口罩戴了快2年；乖乖打2劑疫苗，如果有什麼疑似副作用的情況，也都選擇承擔；乖乖掃實聯制、量體溫；乖乖配合三級警戒期間餐飲業不能內用，「台灣人犧牲自己的權益，配合防疫措施配合了2年，結果換來的是什麼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

想到現在還總是被強制戴口罩，還有時不時的恐慌散播，他就忍不住嘆氣，「一天10例確診，單週三件社區群聚，餐飲業一樣暫停營業，繼續要求人民打第三劑疫苗、第四劑疫苗」、「實聯制、量體溫，還是一樣持續，沒有任何改變。」

原PO就表示，國外很多國家早已恢復正常又自由的生活，甚至不在乎確診人數，確實還有些地方也還在堅持要清零，「有沒有想過病毒永遠都不可能消失，疫情也永遠不可能結束？難道要一輩子戴口罩，一輩子活在恐懼之中嗎？」

他認為，確診人數多不能代表什麼，「Omicron致死率0.1～0.2%，跟流感差不多，台灣到現在每年流感都還是死4000人，2020年以前怎麼就不用強制戴口罩？怎麼沒有每天報幾例流感確診？」而台灣人乖乖配合2年防疫措施，政府政策卻沒有改變，「有個幾例確診就禁餐飲業，都不用檢討政策問題，把責任推到人民身上，是人民不自律。」

▲疫情以來，民眾幾乎都乖乖戴著口罩。（資料照／記者屠惠剛攝）

原PO更搖頭，若照台灣防疫措施的標準，恐怕一直打疫苗、戴口罩的日子會永無止盡，「說好聽是為了人民健康，實質上是在剝削人民權益。」

讓他覺得可悲的是，大多數人不以為意，反而覺得有他這樣想法的人就是破口，「說真的確診又會怎樣嗎，致死率0.1%是要怕什麼？」最後直嘆，「到底是這個新冠病毒真的很恐怖？還是台灣人對於未知事物，所感到的集體社會恐慌現象比較恐怖？」

看到貼文後，也有人頗有感，「一堆人病態的要求清零」、「時間長點風向會變的，我們不可能這樣搞10年」、「同意，真的很煩了，如果心態不轉變」、「病毒都存在兩年了，是真的該改變方式，而不是一昧鎖國跟清零，不然病毒未來三年還是不會消失」、「過敏性鼻塞整天戴口罩好痛苦。」

不過，有網友則是反駁道，「好多可愛的口罩可以買～而且每年必中流感的我兩年沒感冒了」、「家裡小孩幾乎沒在生病覺得很讚」、「死亡率雖不高，但是長遠來看，對身體造成的負面影響是未知的，謹慎一點沒有什麼不好吧」、「歐美一開放就確診數飆升，你不在乎，但醫護很可憐」、「現在不就正常生活？戴口罩吃照吃 、玩照玩啊！」

還有人在國外的鄉民狂搖頭，「人在美國，這裡根本就還沒恢復正常生活。況且長遠來看，Omicron對身體造成的危害目前還不清楚，所以不能把致死率當作唯一衡量標準」、「住國外，不覺得有像你說的恢復正常生活、不在乎確診數」、「在國外與病毒共存的我，羨慕台灣政府還沒放棄。」