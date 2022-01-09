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陸副總理孫春蘭仍在陝西指導防疫　強調「決不能讓疫情出現反彈」

▲▼孫春蘭仍在陝西指導防疫　要求增加120電話接線員。（圖／CCTV）

▲孫春蘭前往防控小區視察。（圖／CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務院副總理孫春蘭仍在陝西指導疫情防控工作，她表示，西安疫情每日新增病例大幅下降，社會面基本實現「清零」，但防控工作仍然處於關鍵時期，絲毫不能掉以輕心，要堅決鞏固來之不易的防控成果，決不能讓疫情出現反彈。

根據《新華網》報導，孫春蘭深入疫情最為嚴峻的西安市、咸陽市封控小區、集中隔離點、定點醫院、120急救中心、超市等地，以實地了解社區封控、患者救治、群眾就醫、物資保障等情況。

報導提到，孫春蘭多次到西安市指揮部直接調度，部署發起社會面清零總攻，組織實施「敲門」行動和城中村防控專項行動，開展差異化分區核酸篩查，摸清疫情底數，第一時間進行流調排查，做到風險人員應隔盡隔、日清日結，切斷社區傳播途徑，有效遏制疫情擴散蔓延，迅速扭轉疫情防控被動局面。

▲▼孫春蘭仍在陝西指導防疫　要求增加120電話接線員。（圖／CCTV）

孫春蘭指出，西安疫情每日新增病例大幅下降，社會面基本實現「清零」，但防控工作仍然處於關鍵時期，絲毫不能掉以輕心，要堅決鞏固來之不易的防控成果，決不能讓疫情出現反彈。

孫春蘭提到，當前防控工作的重心轉到隔離點管理上來，要紮實推進隔離點服務管理提升行動，強化衛生監督，密接人員足不出戶、工作人員閉環管理，加強心理疏導和人文關懷，制定實施消毒方案，防止交叉感染。

孫春蘭說，西安疫情的患者數量多、救治任務重，調派了5支國家醫療隊432名醫護人員整建制支援三家定點醫院，要關口前移治療輕症、「一人一策」治療重症，對基礎疾病較重的患者，發揮多學科專家團隊作用，中西醫結合、多學科會診，提高治療效果，避免出現因新冠死亡病例。

▲▼孫春蘭仍在陝西指導防疫　要求增加120電話接線員。（圖／CCTV）

針對120電話打不通問題，孫春蘭指出，要採取增加接線員、增配急救車輛、擴容分流急救熱線等措施，確保患者訴求能得到及時回應和解決，同時擴大對口醫院數量、優化看病急救流程、落實首診負責，分類保障疫情期間群眾的基本就醫需求。

孫春蘭還強調，要對封控期滿的社區，通過公共衛生綜合研判評估，穩步推進調整分區分級管控措施，開展無疫小區建設，用心用情做好群眾生活物資保障。

▲▼孫春蘭仍在陝西指導防疫　要求增加120電話接線員。（圖／CCTV）

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