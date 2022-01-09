戴手套更危險！醫揭「恐怖致病點」：早就被病毒汙染了

▲黃軒指出，在未遵從防疫觀念下，戴手套反而更危險。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

桃機爆群聚！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，防疫感控有許多細節，他以戴著手套拿麥克風為例，戴手套可能會接觸汙染處，這時手套即成為汙染區，再拿東西就會傳遞病毒、造成破口。胸腔暨重症專科醫師黃軒則點破原因，直言「沒有遵從防疫概念，戴手套反而更危險」。

黃軒醫師在粉專指出，聽聞機場保全人員戴上手套後握著擴音器，在沒有防疫概念下再將其丟在一邊，可能就此受汙染而不自知。事實上在疫情大流行下，於高風險區域如防疫旅館、機場、隔離病房，只要一戴上手套、口罩、防護衣，這些防護裝備就是汙染物，「而你不能『跨區』穿越，『跨人』相互用同一個工具，因為你身上的裝備，可能早就被汙染，而不自知。」

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黃軒引述研究顯示，戴上手套後不會立刻感受到手濕了、髒了，因此接觸物體表面反而更容易傳播病毒。而在工作結束後，病毒也因你沾黏、到觸摸手推車行李，也可能早已到處散播。此外，研究人員也發現，受測者戴上手套後就以為自己安全了，但它僅用來保護皮膚免受體液或有害化學物質侵害，並非用來對抗病菌。

▲桃機確診風暴擴大。（圖／記者劉亮亨攝）

手套是脆弱的防疫品，黃軒說，可能有你肉眼看不到的微小針孔、數以萬計的病原微生物會在短時間內透過這些孔進入皮膚。而大家常使用以乙烯基、乳膠和丁腈製成的手套，可能因濕氣、熱度、易摩擦而損壞，而你也不會發現。

近來有研究顯示，接受過訓練的醫療人員，在脫除手套後仍有4.5%的人手部受原病原體、細菌汙染；另一研究也指出，醫療人員戴手套接觸有抗藥性的超級細菌患者時，若脫手套後並未即時洗手，有13%的人手上可檢出汙染物。

因此，黃軒呼籲，脫手套前後一律得洗手，若日常出門一直戴手套，小心可能將更多病毒帶回家！世界衛生組織更呼籲，戴手套不能取代洗手。若有穿戴手套，病毒可藉由受汙染的手套傳遞至手套外表層，而使之成為病毒儲存窩，身在高風險環境，握住手中任何物品，都可能被病毒汙染了。尤其是ㄧ般民眾未接受嚴格訓練，更容易在脫手套後受到汙染。

不只勤洗手，黃軒提醒，平時也要隨身攜帶75%酒精噴雙手，戴手套前、後都要勤洗手部，脫下任何防疫裝備如手套、口罩、防護衣「都比你穿上更危險」，因此得小心、認真遵從細節，避免將病毒帶回家給家人，進而也受到病毒侵害。