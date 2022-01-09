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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾接生的小雙胞胎到場打氣！林靜儀開心合照：是老天給的幸福任務

記者唐詠絮、莊智勝／台中報導

台中市第二選區立委補選今(9日)登場，民進黨籍候選人林靜儀上午9時接受媒體聯訪，表示自己投完票後最想做的事情就是「回家看一下媽媽」，坦言自己已經有好幾個禮拜沒回家；談到這場選戰，林靜儀也表示很期待結果，台灣民主制度走到這麼成熟，希望選務能夠順利進行。

▲▼台中市中二選區立委補選,林靜儀。（圖／記者唐詠絮攝）

▲林靜儀上午9時準時抵達投開票所。（圖／記者唐詠絮攝）

林靜儀今早抵達僑仁國小投開票所投票，隨後接受媒體聯訪，表示自己專注選戰，已經有好幾個禮拜沒有回家，「投完票以後想回家看一下媽媽、看一下家人！」林靜儀說，昨選前之夜家人有到現場，一開始得知要參選，擔心她會太辛苦，但後來發現民進黨、基進黨相當團結，看到這麼多人一起努力，就比較放心，「爸媽有時候也會來我們的場子，他們跟我說加油、說很感動！」

▲▼台中市中二選區立委補選,林靜儀。（圖／記者唐詠絮攝）

▲由林靜儀接生的小雙胞胎到場打氣。（圖／記者唐詠絮攝）

連訪現場還有由林靜儀所接生的雙胞胎小朋友到場替她加油、打氣。談到醫師職業，林靜儀說「我以前開刀很厲害的！從劃刀、接生、到小朋友抱出來全程不用25分鐘！」林靜儀表示，先前有個小朋友幫她舉牌助選，就是由她親自接生，目前已經國小三年級了，「很高興能夠陪伴他們家庭重要的時刻，這是老天給我的幸福任務。」

對於投票結束後最想做的事，林靜儀說，已經有安排好既定的謝票行程，不論結果如何，都一定會將它走完，同時也會花更多精神思考，怎麼去感謝一路上給予幫助的朋友們，「我們5個服務處每天都有非常多志工，到晚上9點、10點還在幫忙摺文宣，必須要找機會感謝團隊夥伴與志工們。」

林靜儀說，這場選戰結果大家都很期待，台灣民主制度走到這麼成熟，希望選務能夠順利進行。

▼這位媽媽的孩子也是由林靜儀所接生，到場表達感謝。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼台中市中二選區立委補選,林靜儀。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼台中市中二選區立委補選,林靜儀。（圖／記者唐詠絮攝）

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