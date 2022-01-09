2天8000多人急篩檢！王必勝凌晨PO文嘆：沒想過這裡會有任務

▲桃園機場爆發群聚感染，指揮中心急採檢第一線風險人員約8000多人。（圖／翻攝自Facebook／王必勝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

桃園機場群聚感染擴大，8日本土疫情再+2例，桃機相關個案累積14起，中央流行疫情指揮中心採檢第一線風險人員約8000多人。醫福會執行長王必勝9日凌晨發文表示，桃機一線人員全面普篩PCR的任務有急迫性，交辦下來當天馬上開始，到9日晚要完成8000多人檢驗，9日將兵分三路，由3所醫院分別負責，釐清是否還有已經存在的確診者。

王必勝指出，8000多名的桃機一線人員全面普篩PCR要在9日晚完成檢驗，但桃機的單位非常多，班別也很複雜，9日將兵分三路，「由聯新、部桃、敏盛分別負責，希望順利完成檢驗，釐清是否還有已經存在的確診者。」同時他也感謝員工積極的配合，以及聯新醫院的幫忙。

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王必勝透露，8日晚間與專家諮詢小組召集人張上淳討論完後，馬上回到行李轉盤現場再查看廁所及工作人員動線，看能否找出蛛絲馬跡，判斷感染相關狀況。他說，「看到熟悉的7、8號行李轉盤還蠻感慨的，以前到這裡都是出國回來，從沒想過會在這裡有任務…休息，明天再戰。」

中央流行疫情指揮中心8日公布2本土案例，正是7日晚的確診個案，其中一人為保全、另一人則是防疫計程車司機。該名司機Ct值高，經過複驗仍確診，整起桃機相關個案累積14人，當中13人暫列群聚。但整起群聚的感染鏈關聯為何，指揮中心指揮官陳時中表示，案17414的確有可能是新的，而17415要與前面17240同是計程車司機列為有關聯的「可能性不高」。

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