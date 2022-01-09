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西安出現「超級傳播者」1人傳43人　排毒能力較強　網傻：這人厲害

▲▼ 新冠疫情,大陸疫情,西安疫情,西安封城。（圖／視覺中國）

▲西安因疫情封城已十餘天。（圖／視覺中國，下同）

記者董美琪／綜合報導

大陸陝西省衛健委發布的數據，從4日到7日，有43個病例，是4日發布的同一確診病例的密切接觸者。之所以會出現超級傳播者，多數是因為超級傳播者被發現時，處於感染早期，排毒能力較強。

《央視網》報導，陝西省衛健委指出這3、4天有43個新冠確診病例，是4日發布的同一確診病例的密切接觸者，也就是說西安出現了1傳43的超級傳播者。

世界衛生組織把病毒傳染給10人以上的病人定義為「超級傳播者」。多數是因為超級傳播者確診時，處於感染早期，排毒能力較強。

▲▼ 新冠疫情,大陸疫情,西安疫情,西安封城。（圖／視覺中國）

微博網友紛紛表示，「怎麼做到1傳43的」、「今天剛覺得我能回家過年了，睡前刷完微博又覺得不能了​」、「要是真的這個速度，傳播幾次14億人就都被傳染了」、「這個人厲害，封控了還這麼多密切接觸者」、「低風險區的大學生想回家」、「這個年給不給過」、「想知道超級傳播者的人平時是什麼體質，他們這類人有沒有什麼共同身體特點」、「所以這次西安的疫情發展成比較嚴重的原因也有因為病毒傳播能力太強的原因啊」。

▲▼ 新冠疫情,大陸疫情,西安疫情,西安封城。（圖／視覺中國）

大陸很多省份都出現過超級傳播或者超級傳播者。官方呼籲，防疫關鍵在做好個人防護，減少群聚活動，保持社交距離，養成戴口罩、勤洗手等衛生習慣。

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