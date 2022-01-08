林昶佐「終結惡戰之夜」湧逾3千人　蔡英文力挺：不要讓台灣亂下去

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案將在明天投票，林昶佐今（8日）晚在萬華龍山寺前封路舉行「終結惡戰、團結之夜」造勢活動，超過3千支持者無懼寒風刺骨，湧入會場表達支持，現場旗海飄揚、大咖雲集，正副總統蔡英文、賴清德、經濟部長王美花、金曲歌王施文彬、搖滾歌手大支、知名樂團拍謝少年和在地議員逐一登台力挺。蔡英文壓軸登場時高呼，「告訴那些為政治利益發動罷免的人，我們不要台灣繼續亂下去！」

▲罷免投票前夜，林昶佐在萬華龍山寺前舉行造勢活動。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

蔡英文今晚說，很多人問她，林昶佐不是民進黨，為什麼民進黨要那麼拼，她要說，「台灣人疼惜好人才沒有在分黨派」，一定要將林昶佐留在國會，繼續為台灣拚；她並直言，不知道為什麼有人想要罷免這麼優秀、全亞洲唯一一位被美國邀請參加民主峰會的國會議員，強調罷免是人民的權力，但不能是政治鬥爭工具，一定要用手中的選票遏止沒有正當性、只為政治計算的罷免。

賴清德打頭陣上台助講時也說，他至今搞不清楚這次罷免案，不懂林昶佐為何要被罷免，大讚林昶佐的基層服務做得好，地方議員和不分黨派里長才紛紛出面相挺，盼選民以「不同意票」終結掉惡質罷免。

王美花則細數過去與林昶佐互動的點滴，包括為在地攤商爭取疫苗、爭取紓困振興，讓經濟部在萬華舉辦第一場五倍券活動，「告訴你的鄰居，對於這樣惡意的罷免，我們不支持」。

另一方面，身為林昶佐多年好友的施文彬，自製羅列林昶佐在地政績的小道具，紙張長度甚至超過他的身高，並為林大抱不平表示：「6年前，身為一個音樂圈的好朋友，我真的非常替林昶佐擔心，擔心他會不會不適應政治這個環境，做音樂做得好好的，因為對政治有熱情，他一定要出來做政治」，又高呼「我的朋友沒有漏氣啦」，引發逾3千民眾揮舞橘色旗幟、歡呼支持。

台北市議員劉耀仁登台時，中氣十足的狂罵國民黨和罷免方台北市議員鍾小平超過5分鐘，意外成為造勢晚會另類亮點。他痛罵鍾選輸就「起呸面（翻臉）」是小人，如果鍾歷年服務案件有500件「我頭砍下來給你當椅子坐」，狂譙「吃屎啦」、「你跑也跑不了」。

面對綠營大咖、音樂圈友人相挺，林昶佐上台致詞時談及，很感謝不分黨派、基層人士都出來，過去一年多來，全台灣各地的罷免案，讓大家很「阿雜」，這是為了個人利益在操作的政治行為，特別針對中正萬華區，有許多惡質手段，並強力反駁遭罷免方指控他沒有做地方服務，拿出自己6000多件服務打臉罷免方。

林昶佐痛批發動罷免他的鍾小平，指當時疫情時，批他沒替萬華發聲，沒替中正萬華做事情，但他當時是一直在電視上呼籲不要抹黑萬華，不要說各地確診者都是萬華害的，「結果現在把那時影片調出來看，是誰說全國確診者是萬華害的？是誰說全國確診者是萬華害出去的？結果是鍾小平阿！」