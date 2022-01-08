才打完第3劑　男主播主持一半「45度傾斜」重摔倒地！恐怖畫面瘋傳

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名電視台主持人不久前接種第三劑新冠疫苗，3日在直播節目中看來一切正常，沒想到播報到一半身體45度傾斜，下秒重重倒地，工作人員和觀眾都嚇了一跳。這段影片掀起熱議，部分網友質疑，這可能是第三劑疫苗副作用。

當地媒體報導，現年36歲的席爾瓦（Rafael Silva）是巴西TV Alterosa電視台節目主持人，3日在節目中突然心臟病發倒地。影片中可見，席爾瓦對著鏡頭播報到一半，身體開始向後傾斜，平板從手中飛出，接著整個人重重撞上身後的背板，昏倒在地。電視台趕緊切換畫面，但他昏倒的過程已經完整播出。

▲ 席爾瓦主持節目中突然心臟病發倒下。（圖／翻攝自YouTube）

事發後現場工作人員馬上將席爾瓦送醫，他在前往醫院途中5度心臟麻痺，情況相當危急，所幸經過治療後已經沒有生病危險，目前仍在加護病房，但病情穩定，預計11日再度接受檢查。

他昏倒的畫面在網路上瘋傳，令許多網友感到震驚。有人翻出席爾瓦的推特發文，發現他不久前才剛接種第三劑疫苗，當時還開心亮出照片。因此有傳言指出，席爾瓦心臟病發是疫苗引發的副作用，不過電視台人員已經出面否認此說法。

席爾瓦的同事洛佩斯（Kadu Lopes）說明，他在去年12月28日接種疫苗，昏倒則是在3日，有人說他是打完疫苗突然不適，但專家已經排除這種可能性，且為席爾瓦治療的醫師表示，他患有先天性心臟病，這次昏倒也和他的遺傳性疾病直接相關，並非疫苗副作用。

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