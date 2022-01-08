　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

才打完第3劑　男主播主持一半「45度傾斜」重摔倒地！恐怖畫面瘋傳

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名電視台主持人不久前接種第三劑新冠疫苗，3日在直播節目中看來一切正常，沒想到播報到一半身體45度傾斜，下秒重重倒地，工作人員和觀眾都嚇了一跳。這段影片掀起熱議，部分網友質疑，這可能是第三劑疫苗副作用。

當地媒體報導，現年36歲的席爾瓦（Rafael Silva）是巴西TV Alterosa電視台節目主持人，3日在節目中突然心臟病發倒地。影片中可見，席爾瓦對著鏡頭播報到一半，身體開始向後傾斜，平板從手中飛出，接著整個人重重撞上身後的背板，昏倒在地。電視台趕緊切換畫面，但他昏倒的過程已經完整播出。

▲▼ 巴西一名記者在播報新聞中突然心臟病發倒下。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 席爾瓦主持節目中突然心臟病發倒下。（圖／翻攝自YouTube）

事發後現場工作人員馬上將席爾瓦送醫，他在前往醫院途中5度心臟麻痺，情況相當危急，所幸經過治療後已經沒有生病危險，目前仍在加護病房，但病情穩定，預計11日再度接受檢查。

他昏倒的畫面在網路上瘋傳，令許多網友感到震驚。有人翻出席爾瓦的推特發文，發現他不久前才剛接種第三劑疫苗，當時還開心亮出照片。因此有傳言指出，席爾瓦心臟病發是疫苗引發的副作用，不過電視台人員已經出面否認此說法。

席爾瓦的同事洛佩斯（Kadu Lopes）說明，他在去年12月28日接種疫苗，昏倒則是在3日，有人說他是打完疫苗突然不適，但專家已經排除這種可能性，且為席爾瓦治療的醫師表示，他患有先天性心臟病，這次昏倒也和他的遺傳性疾病直接相關，並非疫苗副作用。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
台灣有可能「和病毒共存」？　鄉民曝恐怖代價
2022「首波強烈冷氣團」報到！連冷5天急凍10°C↓
恐怖畫面曝！他按喇叭被攔車　喊14聲對不起仍遭砍濺血
學員妹「駕駛座插錯洞」　教練傻：第一次碰到
第3劑搶爆！陳時中曝疫苗剩餘量
才打完第3劑　男主播主持一半「45度傾斜」重摔倒地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沙漠中噴火50年！土庫曼地標「地獄之門」狂燒不熄　總統下令滅了

女兒懷不同種姓男友小孩！母「為家族榮譽」狠心勒斃還裝成自殺

南韓慘淪脫北者地獄！難擺脫失業、憂鬱、輕生困境　18%想回家

寶成越南廠萬人大罷工　不滿公司砍年終示威癱瘓交通

為何亞洲新冠死亡率較低？　日本研究估：很多人腸道有「這種菌」

才打完第3劑　男主播主持一半「45度傾斜」重摔倒地！恐怖畫面瘋傳

美國5歲以下幼童住院率飆增　只剩他們「無法打疫苗」

奈及利亞驚爆大屠殺！武裝分子血洗9村莊3日　逾百平民慘遭射殺燒死

大膽新人墓地拍婚紗！新郎跳棺材「雙手合十」　驚見詭異幽靈大叔

快訊／世界球王喬科維奇二度確診新冠　醫療豁免文件曝光

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

《聲林3》八三夭來了！合作兩選手變演唱會　《想見你想見你想見你》+《致青春》敲碗安可！

《我吃了那男孩一整年的早餐》 2022年1月28日 (五) 超前導預告

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

【聲林之王3】EP5 精華｜乱彈阿翔領銜飆唱《完美落地》 南畯鵬.陳景皓再現金馬神曲｜庾澄慶 徐佳瑩 乱彈阿翔 吳卓源 魏如萱 八三夭 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

曾莞婷替宥勝緩頰「有什麼鬼才要避嫌吧」　大方認「年砸20萬做醫美」：什麼年代了！

沙漠中噴火50年！土庫曼地標「地獄之門」狂燒不熄　總統下令滅了

女兒懷不同種姓男友小孩！母「為家族榮譽」狠心勒斃還裝成自殺

南韓慘淪脫北者地獄！難擺脫失業、憂鬱、輕生困境　18%想回家

寶成越南廠萬人大罷工　不滿公司砍年終示威癱瘓交通

為何亞洲新冠死亡率較低？　日本研究估：很多人腸道有「這種菌」

才打完第3劑　男主播主持一半「45度傾斜」重摔倒地！恐怖畫面瘋傳

美國5歲以下幼童住院率飆增　只剩他們「無法打疫苗」

奈及利亞驚爆大屠殺！武裝分子血洗9村莊3日　逾百平民慘遭射殺燒死

大膽新人墓地拍婚紗！新郎跳棺材「雙手合十」　驚見詭異幽靈大叔

快訊／世界球王喬科維奇二度確診新冠　醫療豁免文件曝光

日網瘋傳「老虎心理測驗」！選一隻看2022年有沒有好運勢

氣質女星挽救婚姻無效「丈夫異國嫖妓」　妻放風出軌同行友人

靈鷲山桃園普仁獎頒獎　表揚108位「小太陽」

六月「2星期狂瘦5KG」減肥神器曝光　狠嗆隋棠：烏鴉也想變鳳凰

朱立倫哽咽！現身挺顏寬恒　心疼標哥批綠「欺負人欺負到真忝」

送愛心到偏鄉　獅子會贈20把小提琴給台中博愛國小

工作不順遂揚言「北車騷動是我引起的」　男落網辯：發洩情緒

好友為股票反目！他到西餐廳赴約　遭5人呼巴掌押上車

「評價女星臉蛋」男偶像道歉又闖禍　韓網傻眼：帶給女生2次傷害

賈靜雯學生舊照出土！　「圓臉俗樣」罕曝光…噴笑自虧：很傻呆

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

國際熱門新聞

彎腰撿彈殼　19歲世界射擊冠軍離奇亡

她花2900網購豪華禮服　狂歡一半被迫裸體

飛機上偷拍卻嚇壞　她傳訊息「我得COVID了」

全球地牛翻身！台灣、青海省、秘魯地震

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯

男主播主持一半「45度傾斜」重摔倒地

人妻查族譜驚見「跟老公有血緣關係」

祕魯「巨根雕像」挺不過7天　小頭破了

快訊／世界球王喬科維奇二度確診新冠

哈薩克煉獄景象曝光！BBC：宛如末日浩劫

她失蹤叢林　警見偷拍片大驚：河裡都鱷魚

金正恩悄過38歲生日　後腦杓「奇怪印記」曝健康狀況

判若兩人 美前國務卿蓬佩奧6個月甩肉40公斤

百名網紅「無罩轟趴」機上亂搞！航空業拒載

更多熱門

相關新聞

美臀皇后半裸上路被抓　她當場全脫色誘

美臀皇后半裸上路被抓　她當場全脫色誘

巴西前美臀小姐（Miss Bumbum）、《花花公子》封面女郎塔瑪優（Flavia Tamayo）爆出半裸騎機車上路，被警察攔截，為了逃過處罰，竟當場解開身上僅剩的衣物，脫得一絲不掛，只為色誘警察，不過最後還是被逮捕。

巴西郵輪爆疫情！　9天近800確診

巴西郵輪爆疫情！　9天近800確診

早產嬰被判死胎　埋葬前一刻發現是活的

早產嬰被判死胎　埋葬前一刻發現是活的

巴西足球傳奇　「最強前鋒」羅納度確診

巴西足球傳奇　「最強前鋒」羅納度確診

獸父跨年夜屠殺12人　「報復前妻」當兒面開槍再吞彈

獸父跨年夜屠殺12人　「報復前妻」當兒面開槍再吞彈

關鍵字：

巴西

讀者迴響

熱門新聞

毒物專家推「第3劑混打」　曝打同一品牌嚴重後果

UNIQLO最強單品？網揭1神物：特價狂掃20件

第三劑疫苗今早9點開放預約！　5大QA一次看

丟丟妹「被兄弟砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

快訊／新北確診計程車司機足跡曝！　萬華7-11、宜蘭喜互惠超市

從長榮離職改跑外送！他拋1.2億對帳單打臉

微波食品易致癌？專家解答　「2恐怖地雷」才要小心

案17240計程車司機排除群聚！Omicron序列和載客相符

青海規模6.9地震　她「裹棉被逃生」現場狀況曝

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

第3劑疫苗怎預約？　超神疫苗地圖曝

彎腰撿彈殼　19歲世界射擊冠軍離奇亡

2生肖、3星座今晚偏財運！　專家點名可衝2.1億大樂透

更多

最夯影音

更多
兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了
失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

《聲林3》八三夭來了！合作兩選手變演唱會　《想見你想見你想見你》+《致青春》敲碗安可！

《聲林3》八三夭來了！合作兩選手變演唱會　《想見你想見你想見你》+《致青春》敲碗安可！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面