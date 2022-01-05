美臀皇后半裸騎車被抓　她當場「全身脫光」大解放！肉色誘惑警察

▲ 塔瑪優2018年拿下美臀大賽冠軍。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西前美臀小姐（Miss Bumbum）、《花花公子》封面女郎塔瑪優（Flavia Tamayo）爆出半裸騎機車上路，被警察攔截，為了逃過處罰，竟當場解開身上僅剩的衣物，脫得一絲不掛，只為色誘警察，不過最後還是被逮捕。

《每日星報》，塔瑪優2018年摘下巴西一年一度的美臀大賽后冠，也曾登上《花花公子》雜誌封面，去年12月21日在巴西南部普魯登特總統城（Presidente Prudente）因半裸騎車被警方攔下，靈機一動當場脫光，試圖色誘警察，不過沒有得逞。

▲ 塔瑪優不僅接客性交易，還兼拍A片賺錢。（圖／翻攝自Facebook）

警方調查發現，塔瑪優在外使用潘特拉（Pamela Pantera）的花名，不僅是應召女郎，也是A片女優，還因走私毒品被發出逮捕令。她被證實為性交易犯罪組織成員，活躍於巴西首都巴西利亞及周圍地區，向客戶出售毒品，也和他們發生性關係，以賺取錢財。

她早在2020年6月就被查出家中藏有大量大麻及古柯鹼，警方還在她住過的酒店房間裡發現更多毒品。聯邦法院去年7月以販毒及涉入非法毒品交易罪名，判她在半開放式監獄服刑8年，她也因此被戲稱為「粉末（指毒品）皇后」。

她去年9月服刑期間獲准返回家鄉聖保羅州，但必須配戴電子腳鐐，此次又因半裸騎車被捕，不過在律師提交當局要求的所有文件後已經獲釋。

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