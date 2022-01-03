她生了才知懷孕！5月大早產嬰被判死胎　埋葬前一刻驚見「是活的」

▲ 寶寶出生時僅5個月大。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西朗多尼亞州發生一起詭異事件，一名18歲少女懷胎5個月卻完全不知情，曾因劇痛二度就醫，院方也沒有發現，最後在家中自行生產。嬰兒隨後被醫生宣布為死胎，埋葬前一刻才發現嬰兒還有心跳，差點將他活埋。

《鏡報》報導，這名少女完全不知道自己懷孕，12月27日前往朗多尼亞州阿里克米斯一家醫院求助。家人說明，她因劇痛就醫二次，但醫護人員也沒有注意到她有孕在身，便讓她返家。但她回家後疼痛加劇，最後在沒有任何醫療幫助下分娩。

嬰兒在5月大早產，體重僅1公斤，送醫後被判定為死胎。一名禮儀師接獲聯絡，12月28日凌晨3時左右到醫院取走嬰兒屍體，為葬禮做準備，幾小時後卻注意到嬰兒在呼吸，心臟也在跳動，趕緊將嬰兒送醫。

嬰兒已送往新生兒加護病房治療，健康狀況目前尚不清楚。家屬及禮儀業者已向警方報案，調查正在進行中。

另一方面，巴西不久前則曾發生一起棄嬰案，民眾在樹林裡發現一名女嬰，獨自待在森林中已有2天，臉上不僅有擦傷，身上還爬滿昆蟲，一絲不掛地躺在滿地芭蕉葉上。醫護人員約一個多小時後趕到，將她以毯子包裹後送醫治療脫水。

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