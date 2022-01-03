　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她生了才知懷孕！5月大早產嬰被判死胎　埋葬前一刻驚見「是活的」

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 寶寶出生時僅5個月大。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西朗多尼亞州發生一起詭異事件，一名18歲少女懷胎5個月卻完全不知情，曾因劇痛二度就醫，院方也沒有發現，最後在家中自行生產。嬰兒隨後被醫生宣布為死胎，埋葬前一刻才發現嬰兒還有心跳，差點將他活埋。

《鏡報》報導，這名少女完全不知道自己懷孕，12月27日前往朗多尼亞州阿里克米斯一家醫院求助。家人說明，她因劇痛就醫二次，但醫護人員也沒有注意到她有孕在身，便讓她返家。但她回家後疼痛加劇，最後在沒有任何醫療幫助下分娩。

嬰兒在5月大早產，體重僅1公斤，送醫後被判定為死胎。一名禮儀師接獲聯絡，12月28日凌晨3時左右到醫院取走嬰兒屍體，為葬禮做準備，幾小時後卻注意到嬰兒在呼吸，心臟也在跳動，趕緊將嬰兒送醫。

嬰兒已送往新生兒加護病房治療，健康狀況目前尚不清楚。家屬及禮儀業者已向警方報案，調查正在進行中。

另一方面，巴西不久前則曾發生一起棄嬰案，民眾在樹林裡發現一名女嬰，獨自待在森林中已有2天，臉上不僅有擦傷，身上還爬滿昆蟲，一絲不掛地躺在滿地芭蕉葉上。醫護人員約一個多小時後趕到，將她以毯子包裹後送醫治療脫水。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
她演《華燈》被罵尬爆「蹭大咖光環」！　聲明回應了
驚悚畫面！貨車開車門擊落機車　她頸椎斷裂不治
2022新年拿iPhone！「一年份衛生棉」限時加碼抽
LIVE／短裙女髒話飆運將男友看不下去　星光男星轉行水電工粉
高雄短裙妹搭車「狂叫4分半」慘了　運將今提告
神車換人當！這台「狂賣4萬輛↑」　奪2021銷量冠軍
悚！南投臥龍洞驚見「吊屍」　還有1男1女詭異失蹤
快訊／驚悚意外！士林男捲入製麵機「手臂被截斷」
新北女被抓進房「毆打性侵」　全裸跳窗求救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

懷孕不敢打疫苗！24歲孕婦染疫腦出血身亡　父心痛：網路謠言害得

立陶宛國內民調　現任政府支持度10年來新低

她生了才知懷孕！5月大早產嬰被判死胎　埋葬前一刻驚見「是活的」

美隔離政策「10天縮至5天」擬大轉彎！　哈佛專家打臉：台灣不跟進

男星偷吃26歲女粉絲　被妻「碎屍餵老鼠」法醫發現：分屍時還活著

1月底確診數恐達400萬！官員：Omicron可能讓以色列實現群體免疫

這款母親！5歲女兒失蹤慘死淚崩　真相逆轉「把孩子當性奴賣了」

南韓傳出首起Omicron死亡案例！死者是2名90歲老婦　完整接種疫苗

沒錢了！斯里蘭卡被疫情害慘　經濟學家：2022將徹底破產

「神秘腦疾」照護者也遭殃！驚現幻覺、肌肉萎縮　這毒素恐是禍首

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

驚悚瞬間！聯結車「撞破」分隔島　釀13車連環撞...女駕駛目擊尖叫

懷孕不敢打疫苗！24歲孕婦染疫腦出血身亡　父心痛：網路謠言害得

立陶宛國內民調　現任政府支持度10年來新低

她生了才知懷孕！5月大早產嬰被判死胎　埋葬前一刻驚見「是活的」

美隔離政策「10天縮至5天」擬大轉彎！　哈佛專家打臉：台灣不跟進

男星偷吃26歲女粉絲　被妻「碎屍餵老鼠」法醫發現：分屍時還活著

1月底確診數恐達400萬！官員：Omicron可能讓以色列實現群體免疫

這款母親！5歲女兒失蹤慘死淚崩　真相逆轉「把孩子當性奴賣了」

南韓傳出首起Omicron死亡案例！死者是2名90歲老婦　完整接種疫苗

沒錢了！斯里蘭卡被疫情害慘　經濟學家：2022將徹底破產

「神秘腦疾」照護者也遭殃！驚現幻覺、肌肉萎縮　這毒素恐是禍首

柯瑞到哪都變主場？KD：這是他的吸引力　連158場命中三分破紀錄

找平野惠一當教練？　兄弟回應：教練團大致底定剩合約細節

把宮廟功德箱當私人ATM！惡賊偷遍雲彰　「上工」前落網了

苦苓痛訴「腫瘤是一群土匪」！　親揭罹癌心聲：沒料想到會變這樣

綠色研究船首次停靠　施振榮：挑戰循環經濟全靠「創新研發」

7、8人重新計算居隔14天　北市府：後半部若住旅館會幫出費用

懷孕不敢打疫苗！24歲孕婦染疫腦出血身亡　父心痛：網路謠言害得

D社早拍到只是不爆！飛瑞士「直擊孝敏約會」秀18cm完美身高差

正宗坤寶案完結…老闆凱琪再跳出來扛曬LINE對話　小蝶為態度道歉

柯文哲「罰站40分鐘」　朱立倫：以後誰敢參加總統府活動？

國際熱門新聞

印度神童預言！2022年這2月迎全球性災難

MMA格鬥冠軍離奇失蹤2年　曝屍深山死因成謎

擂台戰美乳炸裂　辣摔角手一邊乳房不見

火葬場忘記了！男遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

熱門景點「驚見女浮屍」　遺體3天泡爛

女星去世4月婆婆就招新媳　「凌晨就要做飯」超嚴苛

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

以色列疫情加劇　60歲以上民眾與醫護要打第4劑

護士沒事老公卻確診　科學家估有人天生抗新冠

快訊／美國防部長確診

男童拍抖音「咻聲瓶」挑戰　結果全身燒傷

佛奇：Omicron全美確診暴增　但毒性較弱

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

佛奇：美確診「垂直激增」前所未見

更多熱門

相關新聞

巴西足球傳奇　「最強前鋒」羅納度確診

巴西足球傳奇　「最強前鋒」羅納度確診

國際足球界這兩日頻傳重量級人物染疫，先是阿根廷球王梅西（Lionel Messi）等4名法甲大巴黎球員確診，最新消息則是巴西前國腳羅納度（Ronaldo Luís Nazário de Lima）也確診COVID-19。

獸父跨年夜屠殺12人　「報復前妻」當兒面開槍再吞彈

獸父跨年夜屠殺12人　「報復前妻」當兒面開槍再吞彈

男墜600公尺山頂　最後自拍照曝光

男墜600公尺山頂　最後自拍照曝光

情侶忘情野戰！　路人旁觀仍「吞吐騎乘」

情侶忘情野戰！　路人旁觀仍「吞吐騎乘」

巴西洪災總統卻度假釣魚！　各部長救災忙破頭

巴西洪災總統卻度假釣魚！　各部長救災忙破頭

關鍵字：

巴西死胎早產

讀者迴響

熱門新聞

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

《麻辣》女星患子宮頸癌「熬38次放化療」

星光幫歌手改當冷氣工！遭指夢碎親回應

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

金曲歌后開唱「離奇大走音」！

酒駕撞毀一家四口　林阿嬤理髮賺錢顧兒孫

大媽拿鑰匙狂刮特斯拉！哨兵模式全都錄

雷／《全明星3》紅藍隊長出爐！

台中女看五月天演唱會搭專車返家　睡醒又在高雄

台北熊好券第二波中籤率33.8％　下午2點前自動派發「可馬上用」

印度神童預言！2022年這2月迎全球性災難

航海王2021年賺45億　對帳單曝光

小家庭每月「狂燒10萬」　網驚：太省了吧

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面