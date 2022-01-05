巴西郵輪爆發疫情！　9天狂增近800人確診

▲巴西5艘郵輪9天累計798人染疫。（圖／翻攝推特）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電

根據巴西國家衛生監督局，在巴西營運的5艘遊輪在短短9天內就發現798例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例，較遊輪季開始前55天發現的31例病例增加25倍。

由於COVID-19病例急遽增加，國家衛生監督局（Anvisa）在去年12月31日發布聲明，建議衛生部立即暫停巴西的遊輪季。

遊輪季從去年11月1日開始以來，已陸續在郵輪上的船員和乘客中確認829例感染病例，其中60%是船員。國家衛生監督局表示，這是因為船員在郵輪上停留較長時間，同時顯示郵輪的公共衛生條件面臨巨大風險。

1月3日，衛生部、各州和市政當局代表召開會議，支持國家衛生監督局暫停巴西遊輪季的立場。隨後，巴西遊輪協會（Clia）宣布所有遊輪公司將暫停在巴西的業務到1月21日，聯邦政府將重新評估乘船安全規定。

巴西消費者保護機構（Idec）律師維森蒂尼（Carolina Vesentini）表示，沒有關於遊輪旅行的具體法令，但因為是消費者合約，所以受消費者保護法的約束。

例如郵輪公司取消行程，旅客可以按照消費者保護條例第35條的規定保障其權利，消費者有權從簽訂服務的公司選擇獲得另一個產品或等值的服務提供，或是退款即終止合約，有權獲得預付金額的退款和損失賠償。

維森蒂尼解釋說，如果消費者選擇退款，郵輪公司必須立即全額償還款項；如果接受另一項服務，則可以在郵輪恢復運營時使用信用額。

無論如何，巴西遊輪協會建議消費者聯繫郵輪公司，核實每家公司關於取消行程的應對政策。