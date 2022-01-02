獸父跨年夜血腥屠殺12人　8歲兒面前「報復前妻」後殺兒再吞彈

▲阿勞霍弒妻殺兒後自盡。（圖／翻攝G1）

記者張靖榕／綜合外電報導

跨年夜眾人開心時總有悲劇發生，巴西46歲父親阿勞霍（Ramos de Araujo）先前趁著零時跨年前一刻，持槍屠殺前妻、兒子和親戚，最終舉槍自盡。警方聽取他事先用手機錄好的語音遺言，他說自己是為了報復前妻指控他性虐8歲兒子，導致他和兒子的關係疏遠，接著他又說了關於仇女的話，並為自己害警方不能好好跨年而致歉，「我無法，我受不了了。」

綜合外電報導，這起跨年夜大屠殺事件發生在2016年12月31日和2017年元旦間，被前妻和親戚拒於門外的阿勞霍趁著午夜前幾分鐘，帶著一把9毫釐手槍、2個彈匣和更多子彈，還有一把刀跟土製爆裂物來到前妻與家人在坎皮纳斯（Campinas）團聚的屋外。他翻牆後衝破房屋大門，立刻朝現場所有人開火，在煙火的爆炸聲中瘋狂屠殺12人，還在8歲兒子面前槍殺前妻，射殺兒子便吞彈自盡。

一名鄰居告訴當地電視台，他和家人都有聽到槍聲，但因為時間接近午夜，以為只是隔壁家在放煙火，直到其中一名傷者留著鮮血逃到他門外求助，他才發現大事不妙。

大屠殺中11人當場死亡，一人送醫後被宣告不至，6名倖存者中3人受傷，另外2名青少年和一名抱著嬰兒的婦女成功設法逃脫。

▲前妻慘死阿勞霍槍下。（圖／翻攝G1）

警方指出阿勞霍可能是想在煙火的掩護聲中，不被外人及時的介入下屠殺所有人。阿勞霍事先還留下語音遺言，指他因為被前妻指稱性虐待兒子，導致他和兒子關係惡劣，這次屠殺的重點就是：報復。

阿勞霍表示手槍是從一名憲兵的遺孀那裡買來的，為了不讓警方追溯到槍枝來源，他已經把槍枝序號磨掉，還事先對寡婦隱藏槍枝的用途。他說寡婦完全不知道他買這把手槍要用來做什麼，她只是非常需要錢，因為國家給憲兵遺孀的養老金非常少，「我希望她永遠不要知道這件事，否則她會覺得自己鐵定要下地獄。」

阿勞霍是一名曾在巴西國家能源與材料言就中心任職的技術員，他表示自己會淪落至此對許多人感到抱歉，他還請求警方寬恕他帶來的麻煩，「你們甚至不能好好享用一頓餐，對不起，我無法，我受不了了。」

語音遺言外，阿勞霍還寫了一封長達8頁的信給他朋友和女友，以及他的兒子。他聲稱前妻對他的所作所為讓他感到非常屈辱，也葬送了和兒子那份父子的親密感，但他又在信中寫下仇女相關的言論，還談到謀殺家人的計畫。

事件當時在巴西引起關注，之後跨年夜偶爾會有人在社群網站提及當年的跨年夜大屠殺，事件在一片歡騰氣氛下顯得更加悲慘。

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