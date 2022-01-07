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桃機爆群聚感染　鄭文燦喊話沒本錢鬆懈：每天都是壓力測試

▲針對桃園機場群聚案，市長鄭文燦7日在防疫專案會議上說明新增4例過程。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對桃園機場群聚案，市長鄭文燦7日在防疫專案會議上說明新增4例過程。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園機場爆發群聚感染，6日晚間新增4例確診個案，總確診數已達12例之多，桃園市長鄭文燦除在防疫會議上說明新增確診個案可能傳播鏈外，也在個人臉書上強調，每天都是關鍵的壓力測試，沒有鬆懈本錢，請大家一定要落實外出戴好口罩、消毒與實名制等防疫工作；此外特別呼籲，近期曾到金嗓歌友會並與確診者足跡重疊民眾與同住家人，務必都要到採檢站採檢。

鄭文燦臉書今天下午貼文指出，中央流行疫情指揮中心昨晚公布新增4例本土案例，今天早上市府持續召開防疫會議，1月15日之前是春節前的入境高峰期，桃園機場每天都是關鍵的壓力測試，沒有鬆懈的本錢，目前桃園實施二級警戒強化版，請大家一定要落實外出戴好口罩、消毒及實名制等防疫工作，減少疫情升溫的風險。

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新增確診案例有一位保全人員，工作環境與停車場的風險區域重疊，加上值勤動線複雜，全數機場保全人員預計今天中午前完成第一次採檢；另外3例皆為金嗓歌友會延伸案的突破性感染，也和確診者足跡重疊、同住家人有關係，我們要呼籲近期曾到金嗓歌友會，並與確診者足跡重疊的民眾及同住家人，務必都要到採檢站採檢。

▲針對桃園機場群聚案，市長鄭文燦7日在臉書上籲請大家落實外出戴好口罩、消毒及實名制等防疫工作。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對桃園機場群聚案，市長鄭文燦7日在臉書上籲請大家落實外出戴好口罩、消毒及實名制等防疫工作。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦臉書中還提及，預防性措施提前阻斷接觸確診者所產生可能傳播鏈，預防性停課確保師生健康安全，預防性擴大採檢則是要找出潛在病例，讓社區更安全，市府今天下午加開第7處「忠貞市場」採檢站，提供攤商、附近住戶能就近採檢，不論與社區足跡重疊、自覺有症狀，或覺得有必要都可以來採檢，讓大家都能安心。

鄭文燦強調，春節前，桃園11家責任醫院完成醫療整備工作，防疫計程車隊落實3天一次採檢，防疫旅館工作人員必須打滿兩劑疫苗且每天篩檢。桃園機場清潔員工有不少中高齡就業者，感謝他們辛苦付出，同時希望機場及相關單位都要加強訓練並給予支持。桃園將持續努力嚴謹防疫，期盼讓國人都能平安過年。

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