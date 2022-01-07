王必勝場勘歌友會重大發現！麻將區通風不良　聊天染疫可能性高

記者莊智勝／桃園報導

桃機群聚風暴延燒，位於中壢的金嗓歌友會因連續5天有確診者到訪，成了疫情破口的重點區域。前進指揮所指揮官王必勝今(7日)中午前往金嗓歌友會視察，王必勝指出，此行目的主要就是看一下現場實際環境，方便進行後續決策，「這也不是誰的錯，確診者她自己也不知道，現在把事情處理好比較重要！」

▲前進指揮所指揮官王必勝。（圖／攝影中心攝）

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桃機一名確診的女清潔工連續5天踏足金嗓歌友會，不但入內與好友聊天，還在後側活動區域打麻將，歌友會群聚案因此也再傳3確診，包括一名男性會員(計程車司機)、一名59歲的女性會員、及其58歲的同住胞妹。

王必勝今下午前往金嗓歌友會現場視察，表示目前得到的訊息都是前線人員報告，此行最主要的目的就是看一下實際環境，了解內部格局是什麼樣子，有多大、能夠容納多少人、進出動線如何，以便後續決策，看相關接觸者是否該居家隔離、或自主管理、以及是否定期採檢。

「這個也不能說是漏洞！」王必勝說，此次群聚風波不能說是誰的錯，該名確診女清潔工她自己也不知道，所以來到歌友會裡面，產生群聚狀況，「今天特別來釐清，看後續要怎麼處理，現在把事情處理好比較重要；目前採檢還在進行中，希望今天會有結果出來。」

王必勝視察後表示，歌友會後方有一個辦公室，通風狀況看起來不太好，「與確診者近距離接觸本來就很容易被傳染，尤其聊天時間拖長，可能性更高！」而被感染者是什麼時候來歌友會？到過哪些場地？都還需要再了解。

至於該名確診女清潔工聊天、打麻將時有沒有戴口罩？王必勝則說，這部分還需要再詢問當事人，「現在警戒級別比較低，大家可能比較鬆懈，但我認為即使有戴口罩，在近距離、長時間接觸的情況下，風險還是相當大；目前第一輪疫調已經把打麻將、聊天的相關接觸者居家隔離，今天是特別來擴大去看，還有哪些人也具有風險，該匡列的就匡列，以免產生新的確診個案。」

王必勝說，該名女清潔工很少唱歌，每次到歌友會都是在後側區域、辦公室附近聊天或打麻將，「這也是我們判斷的標準，她在辦公區聊天，一定有接觸朋友，初步疫調已經把那些人都居隔了，但也有接觸時間比較短、但還是有接觸的人，這些人也都要列入是否居隔的考量。」

▼金嗓歌友會爆發群聚感染。（圖／記者沈繼昌攝）