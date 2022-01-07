桃機再+4例！鄭文燦：是突破性感染　金嗓歌友會3例都打過2劑疫苗

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

桃機群聚風暴持續擴大，6日深夜再增加4例，累計至目前為止已達12例。對此，桃園市政府7日上午召開防疫記者會，並說明詳細個案狀況，而市長鄭文燦表示，新增的個案「幾乎都是突破性感染！」

初步了解，新增的4例個案中，其中一例為27歲女性，是機場保全，負責二航廈保全工作，4日有喉嚨痛症狀，5日晚間至醫院採檢，6日PCR陽性確診；另3例則為6日衛生局安排社區採檢站檢出個案，與案17239女清潔工足跡有多日重疊，其中1確診者為58歲男姓計程車司機，目前衛生局已經掌握乘客名單、另一人則為59歲女性，3日出現流鼻水症狀，而另一例則是同住家人58歲女性(59歲確診女的妹妹)。衛生局掌握後已漏夜調查，並擴大匡列接觸者採檢隔離。

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▲0107桃園市府防疫記者會。（圖／攝影中心攝）

根據防疫記者會會議簡報，這4例個案中，除機場保全外，另外3例與金嗓歌友會有關，而這三人全都以接種過2劑疫苗，其中案17368（58歲計程車司機，歌友會成員）分別於2021年7月16日、10月26日接種2劑莫德納疫苗；案17369（59歲女性，歌友會成員）於2021年10月19日、11月30日接種2劑BNT疫苗；而案17369的妹妹則於2021年10月20日、11月30日接種2劑BNT疫苗。

對此，市長鄭文燦表示，這些個案「幾乎是突破性感染！」因此擴大採檢是必要的，而雖金嗓歌友會是鬆散的組織，但有名冊可以聯絡，目前統計會員約有800人，6日已採檢576人，其餘今日會請衛生局採檢完畢，「目前突破性感染很多，每一天都是壓力測試，這場仗才剛開始！」