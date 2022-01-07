堵破口！金嗓歌友會成員全部都要採檢　鄭文燦：同住家人也要

記者沈繼昌／桃園報導

桃園機場群聚感染持續擴大，6日深夜再增4例確診，桃園市長鄭文燦7日指出，除桃園機場女保全確診外，2例確診個案是金嗓歌友會成員，另一例則是同住家人，歌友會擴大採檢是必要的，昨天沒有採檢完的，全部都要採檢；新聞處長詹賀舜解釋，金嗓歌友會昨天有576人完成採檢，剩餘會員與家人親友部分則已透過歌友會、衛生局與警方陸續完成通知受檢，可就近在居住處採檢站或到醫院採檢。

▲桃園市長鄭文燦7日在市府防疫記者會上表示，新增4起確診案例中有2例是金嗓歌友會成員，另一人是同住家人，昨天沒有採檢的，全部都要完成採檢。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲桃園市長鄭文燦7日在市府防疫記者會說明新增4例確診個案。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園機場群聚感染案包括6日晚間先增4例確診個案，目前累計已有12例，桃機最近3天已經完成採檢近3000人。鄭文燦今日上午在市府主持防疫專案會議上表示，昨天新增4例中，其中有2例個案是金嗓歌友會成員，另一人則是其同住家人，應該是被鴿友會成員感染的。針對歌友會擴大採檢是必要的，昨天沒有採檢完的，全部都要完成採檢。

鄭文燦強調，雖然歌友會是鬆散會員組織，但有名冊可以聯絡，今天會再繼續採檢，包括同住家人也要通知採檢。金嗓歌友會昨天採檢576人，剩下會員則由衛生局在今日採檢完畢。

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜說明，金嗓歌友會昨天沒有採檢的，這兩天都會通知完成受檢，不會漏掉任何一人。（圖／記者沈繼昌攝）

對此，新聞處長詹賀舜說明，金嗓歌友會成員昨天完成採檢有576人，剩餘約兩百餘位會員部分，歌友會館長陳中央昨天已陸續通知剩餘會員與其家人來採檢，另外，包括衛生局與仁愛派出所警方也協助通知會員或其家人受檢，採檢方式可到歌友會採檢站或就近在住家附近採檢站，另也可到附近醫院採檢，採檢結果會陸續回到衛生局，市府再彙整相關資訊給中央流行疫情指揮中心，原則上是所有近距離接觸人員都要完成採檢，不會漏掉任何一人。

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