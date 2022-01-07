金嗓歌友會「採檢人數不設限」！　會員阿伯看開：中了也沒辦法

▲金嗓歌友會採檢站預計半天量能至少500人次。（圖／記者宋良義攝）

記者宋良義、莊智勝／桃園報導

桃園機場群聚風暴延燒，至今累計已12例。今(7日)桃園市長鄭文燦下令，要求進一步擴大採檢，金嗓歌友會除了會員外、同住家人也必須要採。天晟醫院副院長林慶元受訪時表示，今醫院在金嗓歌友會採檢站派出4組人力，預估半天最大量能至少500人次，採檢人數上限不設限，籲請民眾都能出來採檢，阻斷隱形傳播鏈。

林慶元表示，今天晟醫院派出4組人力，包括4位採檢、4位行政到場，預估半天最大量能至少達500人次，截至今早10時許，現場採檢的人數約30多位，呼籲歌友會會員、周遭疑似有接觸的社區民眾都可以來採檢。林慶元說，市府目前政策就是擴大採檢、揪出感染源，因此採檢人數上限也不設限，目前已經透過當地里長廣播，不一定要是歌友會會員，附近的民眾都可以出來採檢。

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▲天晟醫院副院長林慶元。（圖／記者宋良義攝）

現場一名前來採檢的70多歲阿伯也表示，自己就是歌友會的會員，當天也有參加跨年餐會，「跨年當然人多啊，我們也是正正當當的來，防疫措施也有做，都有量體溫、噴酒精，現場也沒有像新聞報得那麼誇張啦！」

對於該名到歌友會打麻將的確診女清潔工，阿伯則說自己不認識，「那個是來打牌的，我們只是愛唱歌，都老了、70幾歲了，大家一起來唱歌這樣。」現場記者問到疫情嚴峻是否會緊張，阿伯則說，「要緊張什麼？我都70幾歲了，中了也沒辦法。你們(記者)也要(染疫)嗎？你們也是吃這行飯才來採訪啊！沒什麼事啦，只是要追蹤，就來採檢這樣！」

▼歌友會會員阿伯到場採檢。（圖／記者宋良義攝）