毒鴛鴦扮刑警搶劫萬元逃逸！警剛好防搶演練...半小時抓到人

▲龍潭警方6日下午舉辦防搶演練，據報發生搶案後攔截查獲冷姓男子與吳姓女友到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭警分局6日下午舉辦防搶演練，大批員警在鬧區演習時突然勤務中心接獲持歹徒假冒刑警持槍強盜案，立即展開圍捕，半小時內逮捕冷姓男子與同夥的吳姓女友到案，起出作案用玩具手槍、贓款1萬餘元與刑警背心等證物，冷男坦承因缺錢買毒才鋌而走險，全案偵訊後依強盜、毒品與冒用公務員服裝官銜等罪嫌，將2人移送桃園地檢署偵辦。

龍潭警方調查，56歲的冷姓男子6日下午夥同41歲吳姓女友，疑因缺錢買毒，開車經過龍潭區德湖街某畜牧場前，發現工作人員獨自進入牧場，冷男歲穿著刑警背心下車尾隨該工作人員進入牧場，持假刑警證件、持玩具槍與手銬搶走被害人身上1萬6500元現金後逃離現場，搭上吳姓女友接應的轎車逃逸。

▲龍潭警方6日下午舉辦防搶演練，據報發生搶案後出動大批員警在某超商前攔截冷姓男子（紅圈）到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於龍潭警方剛好舉行防搶演練，大批員警在附近某金融單位演練時，接獲勤指中心指示，大批員警正好就近圍捕攔截，警方調閱路口監視器，發現涉案車輛在龍潭區中興路段某家超商下車，大批員警趕往圍捕緝獲冷姓男子與吳姓女友到案，半小時內急偵破此強盜案，並在車上起出一級毒品海洛英、二級毒品安非他命、刑警背心、手銬與假刑警證件等證物。

▲龍潭警方6日下午攔截查獲冷姓男子假冒刑警、持玩具槍行搶案，起獲型己背心、玩具槍、贓款等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）



冷男與吳女在偵訊時坦承因缺錢買毒品才鋌而走險，警方偵訊後依強盜、毒品與冒用公務員服裝官銜等罪嫌將冷男與吳女2人移送桃園地檢署偵辦。

龍潭警分局分局長蔡啟仁指出，民眾應特別防範歹徒假冒檢警身分作案遭受不法侵害，警方將於春節期間加強犯罪預防與偵防勤務，全力檢肅非法槍彈、加強查緝竊盜、取締職業性賭場、加強維護金融機構安全與防竊、防搶、防詐騙宣導，這起案件已展現警察維護治安之決心。

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