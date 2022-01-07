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桃機群聚再增4例！2人是歌友會成員　鄭文燦：同住家人也要採

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園機場群聚風暴6日晚間進一步擴大、再增加4例確診，目前累計已有12例，桃機短短3天已經緊急採檢3000人，且不久後又將迎來春節返鄉入境高峰期，疫情相當嚴峻。針對新增確診個案的詳細情況，桃園市長鄭文燦今(7日)上午也召開防疫記者會說明。

▲▼0107桃園市府防疫記者會。（圖／攝影中心攝）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／攝影中心攝）

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初步了解，新增的4例個案中，其中一例為27歲女性，是機場保全，負責二航廈保全工作，4日有喉嚨痛症狀，5日晚間至醫院採檢，6日PCR陽性確診；另3例則為6日衛生局安排社區採檢站檢出個案，其中2例是歌友會成員，與案17239女清潔工足跡有多日重疊，且2人中還有1確診者為58歲男姓計程車司機，目前衛生局已經掌握乘客名單、另一人則為59歲女性，3日出現流鼻水症狀，而另一例則是同住家人58歲女性(59歲確診女的妹妹)。衛生局掌握後已漏夜調查，並擴大匡列接觸者採檢隔離。

鄭文燦指出，昨2例確診個案是金嗓歌友會成員，另一人則是同住家人，歌友會的擴大採檢是必要的，今天沒有採檢完的，全部都要採檢，「雖然歌友會是鬆散的會員組織，但有名冊可以聯絡，今天會再採，包括同住家人也要通知採檢。昨金嗓歌友會採檢專案已採576人，剩下部分責請衛生局於今日採檢完畢。」針對確診的機場保全，鄭文燦表示，該保全工作區域與上次的風險區完全重疊，但由於保全有複雜的值勤動線，因此所有機場保全人員全部都要採檢，避免隱形傳播鏈。

▲▼0107桃園市府防疫記者會。（圖／攝影中心攝）

▲桃園衛生局採檢現況。（圖／攝影中心攝）

鄭文燦說，桃園機場大概有200個單位，包括貨運站在內，從業人員有3萬人，基層同仁更有6成都住在桃園；目前機場採檢規範，防疫計程車司機為3天採一次、清潔人員天天採檢、其他人員則是7天採一次，「我想現在採檢次數都必須要提高。」由於桃機將迎來春節返鄉入境高峰期，鄭文燦坦言，目前突破性感染很多，每一天都是壓力測試，「這場仗才剛開始！」

此外，桃園市政府衛生局表示，今(7日)持續於龍岡大操場天幕、北區客家會館、中壢區黎明公園、中壢區中正公園、忠貞市場旁等處擴大採檢，並安排金嗓歌友會相關接觸者採檢，透過擴大匡列、擴大採檢，阻止傳播鏈。衛生局呼籲民眾若有足跡重疊，應儘速至採檢站進行PCR採檢。

▼桃園機場清消。（圖／記者邱顯燁攝）

▲▼桃園機場清消。（圖／記者邱顯燁攝）

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