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解決違停亂象　台東市即日起「交通大執法」

▲台東市即日起交通大執法，解決違停亂象。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東市即日起交通大執法，解決違停亂象。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市區交通亂象叢生，不少駕駛人為圖方便併排停車，或為省停車費違停在停車格旁，甚至在公車站牌周邊違規停車，影響公車停靠。經常有民眾騎機車為閃避併排車輛，遭後方車輛追撞造成交通事故，台東警察分局為解決停車亂象，即日起展開「淨道專案」取締違規停車，以「併排停車」為首要目標，另針對路旁隨意違規停車等行為加強稽查。

警察盤查民眾隨意停車，經常遭回應「我只是拿個東西」、「我人在車上暫停一下又沒關係」等，台東警察分局指出，不少駕駛人因貪圖便利，為了短短幾分鐘的方便，可能造成其他用路人陷入險境，因此規劃交通大執法加強取締違規停車，尤其影響行車安全的「併排停車」為執法重點。經統計110年1至12月台東市區已告發違規停車逾6,800件以上(逕行舉發約6,600件，現場舉發約230件)。依據道路交通管理處罰條例第56條規定，違規停車可處新台幣600-1200元罰鍰，併排停車將處罰2,400元，請民眾切勿違規停車。若因違規停車造成不可挽回的結果，甚至可能面臨刑事責任。

台東警察分局長鍾德勳表示，違規停車向來是本分局執法重點取締項目之一，尤其「併排停車」本分局將列為優先取締項目，近來民眾檢舉違規停車及併排停車地點，鐵花新聚落周遭（新生、博愛、鐵花路等），人氣商店、便當店周遭（中山、大同、中華、更生、中興、更生路等）。將加強違規停車（併排停車）稽查，並希望透過不斷執法及宣導，讓駕駛人知所遵行，再次提醒駕駛人多注意安全停車觀念，避免意外傷害發生。

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