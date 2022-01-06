　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

米其林三星餐廳與台東部落餐廳合作　共同推出限定創新料理

▲君品酒店米其林三星餐廳與台東部落餐廳共同推出限定創新料理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

君品酒店米其林三星餐廳與台東部落餐廳共同推出限定創新料理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國內知名君品酒店米其林三星級餐廳頤宮攜手台東縣內4家部落餐廳「烏尼囊多元文化工作坊」、「M’Loma」、「卡那歲工作坊」與「蕎仁美部落廚房」，於頤宮中餐廳舉行為期一週的客座交流，並於111年1月7日至1月14日推出期間限定料理，不僅響應國際慢食運動，同時推廣原住民族飲食文化，將原民食材改良成「吃的藝術品」，提升台東部落飲食產業，將部落特色的餐點推廣至國際餐飲的舞台。

▲君品酒店米其林三星餐廳與台東部落餐廳共同推出限定創新料理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲君品酒店米其林三星餐廳與台東部落餐廳共同推出限定創新料理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

為了深耕台東並與在地業者共同發展地方創生，以頤宮中餐廳吸取慢食文化的經驗，讓台東在地店家與頤宮彼此交流，像是要利用油芒、苦茄、樹豆、月桃葉等部落食材入菜或呈裝食物，彼此共同學習、追溯台東部落各族群的飲食文化。特別於頤宮中餐廳帶來了「Bintuhan 慢食尋星」的餐飲饗宴，Bintuhan在布農語中是星星的意涵，雲品國際與台泥綠能希望以布農族語的母語來為活動命名，也期待透過文化傳承、美食創意與先人智慧來為台灣這片土地來傳達台東之美。

縣長饒慶鈴於6日記者會上表示，感謝君品酒店及雲朗觀光集團看見了台東原住民在傳統美食上的獨特性，讓台東部落餐廳能有機會吸取各種寶貴經驗。上任以來致力推動「慢經濟」，以文化永續、產業紮根、質感行銷、品牌深化，4個環節相互串連，建構台東優良的產業形象及空間，台東在發展原住民餐食產業，結合在地環境、生態及文化，使旅人能放慢腳步享受台東的美好。

►冬天衣櫃不再少一件衣服的祕技！

ET快訊
前台大醫1張圖警告「新北朋友請注意」：不只是桃園的事！
快訊／華航再1名副機師染疫！　美返台採檢確診
找到幫兇！高雄酒駕毀一家4口　這輛車「未禮讓行人」慘了
「15年好男人」已婚影帝勾陌生女逛街被拍！　親上火線回應
快訊／桃園某國小緊急停課清消　學生PCR出爐
咖啡只排第二名！台灣人超商「必買TOP10」出爐
PTT表特炸樓！「被火辣身材耽誤」的女醫生　神人開門了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣強化防疫作為　即日起打疫苗贈200元宣導品

草漯保障宮+台益工業做公益　捐贈消防局救護車造福鄉里

環球科技大學幼保系「兒童戲劇」公演　寓教於樂超受歡迎

米其林三星餐廳與台東部落餐廳合作　共同推出限定創新料理

直播叫賣達人陳柏慶「桃聯寒冬送暖」　為400憨寶貝辦團圓尾牙

壓克力彩結合紮染棉布藝術　蘇孟如「親情與教養」創作屏大展出

順澤宮送出30萬頂冠軍帽　春節加碼送4千個虎年「冠軍錢母」

南消換發新制服　舒適及機能性全面提升

騎電動機車環島低碳旅遊最夯　台東縣持續擴增及新建充換電站

儲備年假期間血液庫存量　黃偉哲籲捐熱血好過年！

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

能救先救！馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

半夜沙灘散步突驚見一群「沙頭」　狂亂晃發出怪叫ㄎㄧㄤ度爆表XD

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

「陶朱隱園」賣多少才合理？　顏炳立給算式：1坪592萬

台東縣強化防疫作為　即日起打疫苗贈200元宣導品

草漯保障宮+台益工業做公益　捐贈消防局救護車造福鄉里

環球科技大學幼保系「兒童戲劇」公演　寓教於樂超受歡迎

米其林三星餐廳與台東部落餐廳合作　共同推出限定創新料理

直播叫賣達人陳柏慶「桃聯寒冬送暖」　為400憨寶貝辦團圓尾牙

壓克力彩結合紮染棉布藝術　蘇孟如「親情與教養」創作屏大展出

順澤宮送出30萬頂冠軍帽　春節加碼送4千個虎年「冠軍錢母」

南消換發新制服　舒適及機能性全面提升

騎電動機車環島低碳旅遊最夯　台東縣持續擴增及新建充換電站

儲備年假期間血液庫存量　黃偉哲籲捐熱血好過年！

台宣布投資2億美元挺立陶宛　大陸外交部：挾洋謀獨死路一條

想買小宅！媽卻勸「買2套房打成一間」　網刷三觀：脫手絕對賠錢賣

年輕夫妻該生養孩子！教宗痛批「養狗養貓」很自私：敗壞人類文明

聯電12月營收破200億元　月、季、全年營收齊創新高

荷包縮水！　去年12月CPI年增2.62％、全年1.96%創13年最大漲幅

「機場人員、計程車司機都承擔第一線風險」　蔡英文：不該稱他們破口

秘書傳「火辣入裕照」嫩白長腿全看光　處男凍未條！網揪1點：小心

統一獅表態不吸收FA球員　只接觸戰力外球員

莊吉生ATP挑戰賽三盤苦戰不敵美國第8種子　無緣晉級8強！

台北國道馬拉松3／13開跑　「eTag用戶跑1km」遠通就捐1元推道安

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

地方熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

雲林縣家用廚餘機補助　即日起至環保局申請

期全面禁捕抱卵母蟹　前公視董座霸氣買蟹放生

Omicron升溫　彰化打1、2劑送200元禮券

懷雙胞胎突然破水　雲林警馳援18分送醫

雲林「空品VIP區域」上路　最高罰6萬

大台南春安檢查守護勞工過好年

順澤宮春節加碼送4千個虎年「冠軍錢母」

竊賊正在變賣偷來電線　潮警尾隨趕來逮人

台灣尿素供應拉緊報　立委鍾佳濱促政府因應

榮退掃雷車坐鎮吉安　老兵睹物思情激動唱隊歌

台南永康公園遊戲場打造春節後啟動

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

南消換發新制服舒適及機能提升

更多熱門

相關新聞

台東縣持續擴增及新建充換電站

台東縣持續擴增及新建充換電站

環島旅遊的遊客越來越多，不管是開車、騎車，甚至是徒步，騎乘電動機車進行環島低碳旅行是最夯的旅遊方式，尤其為了共同守護台灣最後一塊淨土，台東縣環保局為讓民眾於縣內使用電動機車或遊客環島旅遊時能更為便利，積極打造友善電動機車使用環境，有效降低因旅遊造成的交通空氣污染。

饒慶鈴邀郭婞淳力挺家鄉與鳳梨釋迦

饒慶鈴邀郭婞淳力挺家鄉與鳳梨釋迦

6間「特色貝果店」吃起來！

6間「特色貝果店」吃起來！

劉櫂豪助國中爭取補助整建書香樓

劉櫂豪助國中爭取補助整建書香樓

關警防詐宣導奏效　攔阻「假代工、真詐騙」

關警防詐宣導奏效　攔阻「假代工、真詐騙」

關鍵字：

君品 米其林 台東

讀者迴響

熱門新聞

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

《全明星》比賽爆意外！20歲藍隊主將急送醫

國鼎飆漲67%「開盤8分鐘」暫停交易！他搶買75張　賺957萬

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

網紅張比比偷腥攝影師！丈夫求償金額曝

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

切割李靚蕾財產對半分！　王力宏返台「手機反拍媒體」背後藏內幕

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

高端超搶手！兒科醫證實：診所的已經打完了

辣模爆綠了男友「睡過半個嘻哈圈」近況曝

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

確診者曾去過七星潭、山度空間

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面