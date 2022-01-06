米其林三星餐廳與台東部落餐廳合作　共同推出限定創新料理

▲君品酒店米其林三星餐廳與台東部落餐廳共同推出限定創新料理。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

國內知名君品酒店米其林三星級餐廳頤宮攜手台東縣內4家部落餐廳「烏尼囊多元文化工作坊」、「M’Loma」、「卡那歲工作坊」與「蕎仁美部落廚房」，於頤宮中餐廳舉行為期一週的客座交流，並於111年1月7日至1月14日推出期間限定料理，不僅響應國際慢食運動，同時推廣原住民族飲食文化，將原民食材改良成「吃的藝術品」，提升台東部落飲食產業，將部落特色的餐點推廣至國際餐飲的舞台。

▲君品酒店米其林三星餐廳與台東部落餐廳共同推出限定創新料理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

為了深耕台東並與在地業者共同發展地方創生，以頤宮中餐廳吸取慢食文化的經驗，讓台東在地店家與頤宮彼此交流，像是要利用油芒、苦茄、樹豆、月桃葉等部落食材入菜或呈裝食物，彼此共同學習、追溯台東部落各族群的飲食文化。特別於頤宮中餐廳帶來了「Bintuhan 慢食尋星」的餐飲饗宴，Bintuhan在布農語中是星星的意涵，雲品國際與台泥綠能希望以布農族語的母語來為活動命名，也期待透過文化傳承、美食創意與先人智慧來為台灣這片土地來傳達台東之美。

縣長饒慶鈴於6日記者會上表示，感謝君品酒店及雲朗觀光集團看見了台東原住民在傳統美食上的獨特性，讓台東部落餐廳能有機會吸取各種寶貴經驗。上任以來致力推動「慢經濟」，以文化永續、產業紮根、質感行銷、品牌深化，4個環節相互串連，建構台東優良的產業形象及空間，台東在發展原住民餐食產業，結合在地環境、生態及文化，使旅人能放慢腳步享受台東的美好。