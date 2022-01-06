台東縣強化防疫作為　即日起打疫苗贈200元宣導品

▲台東縣強化防疫，鼓勵新冠疫苗接種，即日起贈200元宣導品。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

近期國內防疫旅館發生群聚及防疫專車司機染疫事件，台東縣衛生局特別針對台東縣內2間防疫旅館工作人員及專車執行強化應變作為，除了每月例行性的稽查外，為避免工作人員染疫，已加強督導相關業者防護裝備穿脫及房間、車輛清潔消毒流程。另為鼓勵接種疫苗提升涵蓋率降低疫情傳播風險，即日起前往縣內各合約院所接種基礎劑者可獲得200元宣導品，請符資格縣民踴躍接種，並落實防疫政策，保護自已也保護他人。

台東縣長饒慶鈴表示，感謝防疫人員1年來的辛勞與民眾的配合，不過疫情目前仍無法鬆懈，為鼓勵縣民踴躍施打疫苗，台東縣自6日起，只要於各合約院所接種第1劑及第2劑疫苗者，即可獲得200元宣導品，符合追加劑資格的民眾，也請儘快安排接種，提升自身的免疫保護力；並請民眾落實個人防疫作為，勤洗手、戴口罩、實聯制，減少出入人潮聚集場所的頻率避免染疫。

衛生局強調台東春節檢疫專案選擇方案B(10+4+7)及方案C(7+7+7)等縮短防疫旅館檢疫時間之入境民眾，檢疫期間應確實遵守居家檢疫規定，勿與他人共餐、聚會，並禁止外出，有任何症狀或不舒服應立即向衛生單位反映以盡速安排就醫，違反規定者將加重處分，最高可處以100萬元罰鍰並送集中檢疫所。

衛生局也再次提醒，防範新冠病毒請務必施打疫苗，可有效降低感染風險並減少重症及死亡率，12歲以上民眾請記得接種基礎劑，還可獲得200元精美禮品；18歲以上在接種2劑滿5個月後可接種追加劑以獲得完整保護力。