劉櫂豪爭取2022春節台東返鄉大專生分流方案　來回8列次七折優惠

▲劉櫂豪(右)爭取春節台東返鄉大專生分流方案 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年春節從1/29-2/6計9天連假，台鐵局春節疏運加開列車開放訂位後，東線的返鄉返工車次多已訂滿，為協助疏運，立委劉櫂豪特向台鐵局爭取各大專院校寒假後及收假前，增開台北往返台東知本間計8列次普悠瑪號，並供大專生7折優惠，以協助春節旅客分流，台鐵局預計1月11日(三)0時起開放訂位，相關訂位資訊請留意台鐵公告訊息。

劉櫂豪指出，2021年向台鐵局爭取春節大專生分流優惠專案，執行成效良好，因此2022年春節再向台鐵局爭取比照辦理，希望能達到分流效益，也鼓勵學生寒假放假後春節前來台東觀光旅遊，台鐵局特規劃1/17、1/18及2/17、2/18增開5244車次普悠瑪號（台北08：28發車，知本13：03抵達）以及1/17、1/18及2/17、2/18增開5249車次普悠瑪號（知本15：32發車，台北20：25抵達），並提供大專生票價7折優惠，一般旅客亦可訂位搭乘，但無優惠折扣；大專學生訂票後需於車站售票窗口出示教育部認可學生證付款、取票。

劉櫂豪說明，由於春節東線主要返鄉返工列車多已訂滿，因此特要求台鐵局在研議增開列車，目前已積極規劃調度，規劃完成後，將儘速公告，請有需求的民眾多留意台鐵局相關訊息。