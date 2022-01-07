電子發票作廢退費「2個半月撈8萬」　手搖店女店員下場曝

▲林姓女子在擔任手搖店店員期間，竟擅自將顧客的發票作廢，短短2.5個月藉此侵吞款項8萬餘元。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自Unsplash）



記者林冠吟／台東報導

台東某知名連鎖飲料店爆出店員疑似侵占款項！林姓女店員2018年擔任台東某知名連鎖店店員，負責調配飲料與結帳收銀，但林女卻利用職務之便，擅自將客人前來消費未領取的電子發票作廢，以此用來退費，短短2.5個月內得手8萬餘元。台東地院審理後，依業務侵占罪，判處林女有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，並須向公庫支付2000元，同時將其不法所得沒收。

判決書指出，林姓女子自2018年5月起擔任台東關山某知名連鎖飲料店店員，主要負責條配飲料與結帳收銀等業務。但2018年11月1日起至2019年1月中間，劉姓店長卻發現，短短3個月內店內竟陸續有396筆退費款項，而心生疑竇，調閱監視器畫面後，竟發現林女在當班時，利用客人未拿取之電子發票，擅自將發票作廢後，再從收銀機裡拿走對應金額，短短2.5個月內得手8萬餘元，氣得店長報警處理。

事後，林女坦承一切犯行，並在審判外與店長達成協商，表示願意受科刑範圍為有期徒刑2月，緩刑2年，並向公庫支付2000元，同時賠償劉姓店長4萬元後，也同意法院將剩餘的犯罪所得沒收。台東地院審理後，也依業務侵占罪，判處林女有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，並須向公庫支付2000元，同時將其剩餘不法所得4萬餘元全數沒收。