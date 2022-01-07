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川粉國會大廈暴動周年！　拜登演說怒批：美國前總統在散佈謊言

▲▼川粉闖入國會。（圖／路透）

▲國會大廈暴動事件滿一週年。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登6日在國會大廈內進行演說，紀念國會大廈暴動事件滿一週年。拜登並未在演說中提到前總統川普的姓名，但明確表示，美國前總統散佈了關於2020年大選的謊言，對他來說自尊比民主更重要。川普隨後也發表聲明重申，2020年大選是場犯罪，拜登的演說只是一齣政治劇。

拜登（Joe Biden）在演說中再次譴責了一年前闖入國會大廈的川普支持者，「那些衝進國會大廈的人，以及那些煽動這件事的人，用匕首刺向了美國和美國民主的咽喉，他們怒氣沖沖來到這裡，不是為了服務美國，而是為了一個人。」這也是拜登上任以來對國會暴動與川普最強烈的措辭。

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

拜登雖然沒有提到川普的名字，但嚴厲表示，「美國前總統創造並散佈了關於2020年大選的謊言，對他來說，他的自尊比我們的民主和憲法還重要。」他指出，在國會大廈遭到攻擊時，「川普坐在白宮橢圓形辦公室外的私人餐廳裡，在電視上觀看過程，什麼也沒做。」

與此同時，川普隨即發出聲明表示，拜登的演說只是在演一場政治劇，「這齣政治劇只不過是要把焦點從拜登徹底失敗的事實上轉移。」他更重提2020年大選結果指出，「永遠不要忘記2020年總統大選的犯罪。永不放棄！」

這次由民主黨舉辦的紀念儀式，沒有任何共和黨議員出席，共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）率領代表團參加了在喬治亞州舉行的前議員葬禮。共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）則抨擊，拜登將暴動事件政治化。

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