　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最狂年薪公佈了！全球市值王蘋果　CEO庫克領27.3億元

▲▼蘋果公司執行長庫克。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果公司執行長庫克。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

長榮海運年終獎金外傳高達40個月，羨煞台灣不少一般的上班族，然而這和蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）相比簡直是滄海一粟！因為近一年來對蘋果來說是「輝煌的一年」，總收入增長33%、銷售額超過3650億美元，因此庫克2021年的年薪總收入高達9870萬美元（近新台幣27.3億元）。

根據美媒《CNBC》報導，美國證券交易委員會於當地時間6日公佈一份蘋果公司提交的資料，資料顯示蘋果首席執行長庫克2021年財政收支高達9873萬美元，該計算區間涵蓋了蘋果從2020年9月至2021年9月的財政年度，庫克的基本薪資為300萬美元，其他還包括獎勵蘋果實現財務與環境可持續發展目標的1200萬美元獎金、其他薪資139萬美元、股票獎勵8235萬美元。

其實，蘋果公司由傳奇創業家賈伯斯（Steve Jobs）於1976年一手創立，他將觸控螢幕概念的智慧型手機導入世界，引領全球科技發展，其於2011年病逝後由庫克接任執行長，在後賈伯斯時期再創事業巔峰，蘋果公司也在文件中證實2011至2021年對公司而言是「非凡的10年」，也因此庫克於2021年終於獲得接任執行長以來首度的股票獎勵。

►冬天衣櫃不再少一件衣服的祕技！

ET快訊
投奔大陸沒戲拍！劉樂妍「下輩子不會當藝人」　直播又遭封
酒駕撞死媽媽今告別式！父女3人重傷躺病房仍不知
民宅火警！7歲童命危　2孩燒燙傷送醫
快訊／玉山下雪了！　「雪白美景」曝光
163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯！驚悚照曝光
桃機確診保全「足跡遍及出入境大廳」　漏夜採檢391人
快訊／麥當勞鬧「薯餅荒」！全門市即起陸續停賣
突破性感染！鄭文燦：歌友會3例打過2劑疫苗
5653萬遺產無人繼承！　全數收歸國有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

最狂年薪公佈了！全球市值王蘋果　CEO庫克領27.3億元

法媒：中國利用立陶宛　向歐盟揮動經濟脅迫之劍

美印太事務官重申政策不變　確保台海和平穩定

23歲女星下海賣淫　疫情期間「全裸戰3男」遭警活逮　IG被灌爆

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯！驚悚照曝光　科學家解密死因

爛男性侵前女友「露鳥逼2女警看45分鐘」　她崩潰控：太噁心

重機正妹關濾鏡變臉　大叔真面目竟被邀拍寫真！粉絲暴增6倍

維珍集團創辦人「突破性感染」Omicron　已經打過加強劑

市場憂心聯準會訊號　美股下跌170點

智利下週開打第4劑COVID-19疫苗　拉美第一國

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

韋禮安看《華燈》最後一幕「完全沒猜到」　喊話「想出演第四季」：挑戰9m88！

最狂年薪公佈了！全球市值王蘋果　CEO庫克領27.3億元

法媒：中國利用立陶宛　向歐盟揮動經濟脅迫之劍

美印太事務官重申政策不變　確保台海和平穩定

23歲女星下海賣淫　疫情期間「全裸戰3男」遭警活逮　IG被灌爆

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯！驚悚照曝光　科學家解密死因

爛男性侵前女友「露鳥逼2女警看45分鐘」　她崩潰控：太噁心

重機正妹關濾鏡變臉　大叔真面目竟被邀拍寫真！粉絲暴增6倍

維珍集團創辦人「突破性感染」Omicron　已經打過加強劑

市場憂心聯準會訊號　美股下跌170點

智利下週開打第4劑COVID-19疫苗　拉美第一國

桃機群聚+4「幾乎突破性感染」　蘇貞昌：符合資格國人盡快打第三劑

孕婦被拒入院大出血流產！西安官員5天後終於道歉了

台積電高雄設廠「基士德吃補！」　董座看今年擴大營運業績看好

終於等到了！高雄「最美2萬坪Outlet」1／26開幕　220間店舖超好逛

孕婦羊水偏少住院催生意外誕元旦寶寶　南投醫院開心：新年大禮

霍華德適應詹皇扛中鋒：我得多練外線　湖人貫徹小球簽回強森

周轉金遺落檳榔攤好急　枋警即時尋獲！他免被老婆唸超感謝

高雄球棒隊暴打遲緩兒！檢座看到影片怒了　傳拘2煞聲押獲准

賓士大規模召修柴油車逾84萬輛　恐有火燒車風險卻無料可換

配息族看過來！群益道瓊美國地產ETF第四季配息率7%

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

國際熱門新聞

巴拉圭食人魚攻擊釀4死20傷　他臉被啃爛

重機正妹關濾鏡變臉　大叔真面目竟被邀拍寫真

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯

俄媒：哈薩克陷動亂　暫停讓外國人入境

東京積雪10公分　4年來首發大雪警報

國會暴動一周年：美國人繼續撕裂

日澳簽署相互准入協定　允許外國軍隊進入本土

男性侵前女友　露鳥逼2女警看45分鐘

美國新駐日大使：中國非好鄰國　無助區域利益

新天地教會「天國奧秘比喻講座」拉開帷幕

維珍集團創辦人「突破性感染」Omicron

加國同意對原住民兒童賠償8640億

市場憂心聯準會訊號　美股下跌170點

智利下週開打第4劑COVID-19疫苗　拉美第一國

更多熱門

相關新聞

美國新駐日大使：中國非好鄰國　無助區域利益

美國新駐日大使：中國非好鄰國　無助區域利益

美國新派任駐日本大使易曼紐接受日本媒體訪問時表示，中國在亞太地區並非好鄰國，也無益於增進區域利益；反觀美日兩國，則處於推展共同價值體系的關鍵時刻。

《千萬別抬頭》十大台灣巧合情節

《千萬別抬頭》十大台灣巧合情節

美CES消費電子展登場　台廠線上線下各秀新品、增添營運動能

美CES消費電子展登場　台廠線上線下各秀新品、增添營運動能

台宣布投資2億美元挺立陶宛　大陸外交部回應

台宣布投資2億美元挺立陶宛　大陸外交部回應

布林肯：美俄會談要成功　俄烏邊境需先降溫

布林肯：美俄會談要成功　俄烏邊境需先降溫

關鍵字：

北美要聞美國蘋果庫克執行長年薪

讀者迴響

熱門新聞

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

即／顏清標驚傳住院「病床照流出」　院方證實

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

桃機群聚　鄭文燦：有社區風險

快訊／桃機保全、歌友會人員確診！群聚增為12人

咖啡只排第二！台灣人去超商都買「這1物」

即／桃機群聚累計12例確診！王必勝現身說明

東吳大學驚爆負債破5億　強逼系所上繳捐款

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

顏清標住院　四叉貓揪1校學生狂加油

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面