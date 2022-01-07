最狂年薪公佈了！全球市值王蘋果　CEO庫克領27.3億元

▲蘋果公司執行長庫克。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

長榮海運年終獎金外傳高達40個月，羨煞台灣不少一般的上班族，然而這和蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）相比簡直是滄海一粟！因為近一年來對蘋果來說是「輝煌的一年」，總收入增長33%、銷售額超過3650億美元，因此庫克2021年的年薪總收入高達9870萬美元（近新台幣27.3億元）。

根據美媒《CNBC》報導，美國證券交易委員會於當地時間6日公佈一份蘋果公司提交的資料，資料顯示蘋果首席執行長庫克2021年財政收支高達9873萬美元，該計算區間涵蓋了蘋果從2020年9月至2021年9月的財政年度，庫克的基本薪資為300萬美元，其他還包括獎勵蘋果實現財務與環境可持續發展目標的1200萬美元獎金、其他薪資139萬美元、股票獎勵8235萬美元。

其實，蘋果公司由傳奇創業家賈伯斯（Steve Jobs）於1976年一手創立，他將觸控螢幕概念的智慧型手機導入世界，引領全球科技發展，其於2011年病逝後由庫克接任執行長，在後賈伯斯時期再創事業巔峰，蘋果公司也在文件中證實2011至2021年對公司而言是「非凡的10年」，也因此庫克於2021年終於獲得接任執行長以來首度的股票獎勵。