美日2+2聯合聲明　誓言對中國破壞穩定做出回應

▲美日召開2+2安全諮商會談，會後發布1600多字聯合聲明，聚焦中國、北韓問題行徑。（圖／翻攝自YouTube）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

美日外長與防長今天召開2+2會談，雙方會後發表聯合聲明，誓言合作嚇阻中國破壞區域穩定行徑，並在必要時做出回應。聲明也強調台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天與日本外務大臣林芳正、防衛大臣岸信夫透過視訊方式，召開美日2+2安全諮商會談，聚焦中國、北韓問題行徑。

雙方會後發布1600多字聯合聲明表示，4位部長在會中關切中國持續破壞以規則為基礎的國際秩序，這對區域與全世界帶來政治、經濟、軍事與科技挑戰。聲明說：「雙方決心合作嚇阻區域破壞穩定行徑，並在必要時做出回應。」

聲明特別點名北京在台灣海峽、東海、南海、新疆與香港等地的問題作為，包括強調台海和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。

在東海部分，聲明表示，美日部長對中國在東海行徑表達關切，此類作為進一步破壞區域和平與穩定。美方重申會堅定與日本站在一起，反對任何單方面試圖改變現狀、破壞日本對釣魚台管理（administration）的行徑。他們重申，釣魚台適用於美日安保條約。

此外，聲明重申美日強烈反對中國在南海的非法海權主張、軍事化作為與脅迫行徑，並援引2016年7月「菲律賓對中國」南海仲裁案指出，仲裁結果已是最終裁決，且對雙方具法律約束力。

面對新疆與香港持續上演的人權問題，聲明指出，美日部長對此表達嚴重關切。他們也承諾會與所有致力尊重自由、民主、人權、法治、國際法、多邊主義與自由公平經濟秩序的各方合作。

聲明最後強調，雙方對美日聯盟有共同決心，將致力密切合作維護印太區域的和平與穩定。

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