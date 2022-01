美平均每秒7人染疫！醫護人力崩潰　莫德納執行長：今年加打第4劑

▲美國過去24小時新增逾76萬人確診,過去7天平均每秒就有7人染疫。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國過去24小時新增逾76萬人確診,過去7天平均每秒就有7人染疫,讓全美醫療單位不堪重負。這次的Omicron病毒傳染性極強,許多醫護人員中鏢,導致前線人力緊縮,讓他們感到筋疲力盡。莫德納執行長強調,面對傳染性極強的病毒,今年民眾可能有必要再加打第4劑疫苗,「我們得相信病毒不會消失。」

根據《BNO News》數據顯示,美國過去24小時新增76萬3878例確診,比前一周增加近76.7%,過去7天平均每秒就有7人染疫;目前住院人數約為12萬6166人,還有2萬1707人住進加護病房,最新病歿數為1797人。

Every second, 7 people in the U.S. are testing positive for COVID-19, according to the 7-day average