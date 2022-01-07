美平均每秒7人染疫！醫護人力崩潰　莫德納執行長：今年加打第4劑

▲美國過去24小時新增逾76萬人確診，過去7天平均每秒就有7人染疫。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國過去24小時新增逾76萬人確診，過去7天平均每秒就有7人染疫，讓全美醫療單位不堪重負。這次的Omicron病毒傳染性極強，許多醫護人員中鏢，導致前線人力緊縮，讓他們感到筋疲力盡。莫德納執行長強調，面對傳染性極強的病毒，今年民眾可能有必要再加打第4劑疫苗，「我們得相信病毒不會消失。」

根據《BNO News》數據顯示，美國過去24小時新增76萬3878例確診，比前一周增加近76.7％，過去7天平均每秒就有7人染疫；目前住院人數約為12萬6166人，還有2萬1707人住進加護病房，最新病歿數為1797人。

Every second, 7 people in the U.S. are testing positive for COVID-19, according to the 7-day average — BNO Newsroom (@BNODesk) January 7, 2022

面對傳染力驚人的Omicron病毒，許多保護措施完備的醫護人員這次也紛紛中鏢，導致全美各地醫院面臨嚴重人力短缺狀況。除了有大批民眾到院等待檢驗之外，紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）有65％患者並非因染疫住院，但最後卻檢驗出陽性。

猶他健康大學（University of Utah Health）醫生格拉斯格（Dr. Robert Glasgow）保守表示，目前醫院內有數百名員工確診或被隔離，「我們真的很累了。」目前加州有36％的醫院通報人力不足，部分醫院有近1/4的員工因新冠肺炎相關原因請假，部分如婦產科等科別，因護理師不足，只好關閉門診騰出病床空位。

▲莫德納執行長表示，今年秋天可能需要補打第4劑疫苗（圖／達志影像／美聯社）



莫德納（Moderna）執行長班塞爾（Stephane Bancel）6日表示，新冠肺炎疫苗的效力會隨著時間逐漸下降，去年秋天接種加強劑的民眾，在今年初仍會有足夠保護力，但到了今年秋天，可能就需要補打第4劑疫苗，「我們首先得相信病毒不會消失，我們必須忍受它。」未來免疫力較差的高風險族群，可能每年都需要定期加打疫苗。

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