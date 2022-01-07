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「全世界都是高風險國家」　柯文哲：但來自美國的防疫壓力最大

記者蘇晏男／台北報導

國際疫情因Omicron變異株變得更加嚴峻，我國近日單日境外移入也屢破紀錄，其中美國入境的佔大宗。台北市長柯文哲7日直言，先前公布的高風險國家，就以台灣實質防疫來說，不具意義，正確的講法是全世界都是高風險國家，但如以防疫壓力來講，「來自美國是對我們壓力最大」。

柯文哲7日下午3時率副市長黃珊珊、蔡炳坤及衛生局召開台北市府防疫記者會，說明北市因應作為。會中柯文哲表示，過去兩天開防疫會議，要看24小時全球新增幾例，以及過去24小時美國新增幾例的數據；現在全球因Omicron，非常嚴重，而目前台灣「小小突破」反映了世界趨勢。

▲國際疫情監測。（圖／台北市政府提供）

▲國際疫情監測。（圖／台北市政府提供）

柯文哲指出，這兩天來，全球確診案累計2.8億，昨全球1天新增135萬人、7600病逝；過去一周來看，美國增加336萬例英126萬例、法國124萬例，後面幾名義大利、西班牙、土耳其等，大部分都集中在歐洲國家；死亡數上，過去一周，前三名是美國8527人、俄羅斯5993人、波蘭2959人，很顯然，最多是歐美國家。

▲▼境外移入確診國家分布統計。（圖／台北市政府提供）

▲過去1周來自美國的境外移入最多。（圖／台北市政府提供）

柯文哲再指，之前有所謂高風險國家，北市特別統計元旦到今日，到底境外移入都來自哪些國家，排名第一是美國，共127例，其次是越南9例、英國8例、法國6例、土耳其5例；而 過去一個月，依序是美國239例、越南52例、菲律賓22例、英國21例、印尼18例。

柯文哲強調，目前高風險國家，對我們來講，重點非哪國家疫情多嚴重，而是入境後對台灣防疫有多大壓力，很顯然目前還是美國。因此針對中央流行疫情指揮中心去年12月1日公布的10個重點高風險國家，柯認為，就以台灣實質防疫來說，不具意義。

柯文哲說，也許一個月前公布這10國是高風險國家，自那邊入境要隔離14天，且不適用「7+7+7」、「10+4+7」的春節專案，但如今疫情變化太快，歐美國家大爆發，所以結論是，正確的講法是全世界都是高風險國家，如以防疫壓力來講，「來自美國是對我們壓力最大」。

至於現在須不須改7+7？柯文哲認為，不太可能，防疫旅館都訂了，要改就天下大亂，且飛機票也訂了，回來也沒地方住，原則上做了就做了，就要在這基礎上看怎麼處理。

柯文哲表示，因為打了疫苗，台灣跟5、6月前不一樣；但柯也根據先前萬華血清抗體服務研究計畫的初步結果指出，的確過3個月抗體濃度會下降，但抗體濃度是否跟免疫力百分百成正比，要再研究，不過可確定的是，疫苗打完，時間久了，保護力真的會下降，所以他原則上支持中央說滿3周可打疫苗。

▼指揮中心2021年12月1日公布的重點高風險國家。（圖／台北市政府提供）

▼指揮中心2021年12月1日公布之重點高風險國家。（圖／台北市政府提供）

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