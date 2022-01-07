一問題讓顏清標氣到住院　葉毓蘭批林靜儀：打選戰還能再下流嗎

▲鎮瀾宮董事長顏清標（前排中）。（資料照／記者白珈陽攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中第二選區立委補選倒數2天，國民黨候選人顏寬恒父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨住院，據悉是因被問到「母親墓地是否合法」 氣到血壓飆高。對此，國民黨立委葉毓蘭未指名道姓，批評民進黨候選人林靜儀請出多人幫忙打群架，不但法辦「炒米粉」，國產署中區分署長趙子賢又上場拿顏寬恒阿嬤墳地說嘴，「打選戰還能再下流嗎」。

顏清標昨身體不適送醫，據悉是因他當天下午在顏寬恒沙鹿競選總部時，被媒體問到母親墓地是否合法，當場就氣到血壓飆高，並指責對手無所不打，連母親的墳墓都不放過；親顏人士透露，顏清標很孝順，認為此次選舉惡質到他無法忍受的地步，才氣到血壓飆高。

對此，葉毓蘭7日早上透過臉書表示，一個地區的立委補選，驚動府院黨，不但總統御駕親征，滿朝高官傾巢而出，絡繹不絕。她質疑，疫情拉警報不重要嗎？RCEP（區域全面經濟夥伴協定）上路對台灣衝擊不重要嗎？酒駕問題如此嚴重，民怨沸騰不重要嗎？社安網殘破脆弱，司法精神病房的床位居然還要再等到9月才能設置，人民活在恐懼中不重要嗎？

「居然，這些都比不上去幫『註生娘娘』助選重要？」葉毓蘭未指名道姓地批評，這位剛拿到博士學位的女醫師（指林靜儀），理論上自己就是傑出女性，為什麼要請出這麼多人來幫忙打群架，不但里長辦活動炒米粉要法辦，那位國產署的趙先生（指趙子賢）又上場跑起龍套，昨天還能再把顏寬恒阿嬤的墳地拿出來說嘴？

葉毓蘭用Hashtag罵，「為了勝選不擇手段？」「打選戰還能再下流嗎」。

▼葉毓蘭7日早上PO文罵林靜儀跟趙子賢。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）