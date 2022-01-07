顏清標氣到掛急診遭疑買網軍洗版　顏寬恒曝最新病況怒嗆四叉貓

▲父親顏清標驚傳住院遭疑買網軍洗版，顏寬恒怒「誰會用長輩身體做這樣散播？」（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

中二選區投票前三天，國民黨候選人顏寬恒父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標傳出遭媒體質疑母親墳地是否違建，氣到血壓飆高送醫掛急診。顏寬恒今天掃街前回應，父親長期勞累，身體不舒服，在親友攙扶下掛急診，現在已穩定。另有網紅四叉貓質疑，顏家買網軍洗版操作議題，顏寬恒也怒批到底有誰會去用自己長輩身體做這樣的散播？

昨天晚間Dcard版上有網友貼出一張照片，民眾疑拍到顏清標躺在病床上的照片，隨後沙鹿光田醫院也證實顏清標掛急診就醫一事，下午4點多掛急診，6點就收治住院。

顏寬恒今日在大肚區掃街拜票前接受媒體聯訪，表示父親昨日下午去醫院後，醫生做了相關安排、檢查，血壓到晚上已經穩定下來，現在就是讓父親盡量休息，但因為疫情期間醫院有管制，所以未到醫院探視父親。

至於媒體問到父親是否因為遭質疑祖先墳地違建氣到血壓飆高、以及網紅四叉貓（劉宇）爆料顏清標住院消息的貼文者和留言者大多是靜宜大學的學生，質疑是公關公司操作議題，譏諷買到靜宜大學帳號同捆包。

對此，顏寬恒神情凝重不願多談，不斷說「謝謝大家關心」，強調現在最擔心就是爸爸的身體，希望爸爸盡快恢復，更也怒批到底有誰會去用自己長輩身體做這樣的散播？隨後就結束聯訪，進行掃街拜票行程。