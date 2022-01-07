顏清標住院1校學生刷整排加油　四叉貓揪1疑點：公關買到同捆包？

▲網友爆料在醫院看到顏清標。（圖／翻攝自Dcard）

記者黃翊婷／綜合報導

台中第2選區立委補選在即，國民黨候選人顏寬恒的父親、鎮瀾宮董事長顏清標6日驚傳身體不適就醫，沙鹿光田醫院證實目前顏清標正在住院觀察病情中。不過，批踢踢名人四叉貓（劉宇）在臉書PO文表示，住院的消息是在Dcard論壇被爆料出來的，爆料者和留言者大多都是靜宜大學的學生，「這到底是哪家公關公司啦，你們是買到靜宜大學帳號同捆包是不是？」

▲顏清標2020年5月13日曾在高雄長庚接受換肝手術。（資料照／記者李毓康攝）

一名帳號標註為靜宜大學學生的網友6日於Dcard論壇PO文，表示當日下午4時許陪阿嬤到光田醫院，看到旁邊躺了一個人，阿嬤說他是顏清標，他看也覺得有點像 感覺不是一般的病，「他之前不是才換肝會不會……有沒有標哥要GG的八卦？」結果文章一公開，立即引起熱議。

沙鹿光田醫院證實，顏清標的確是在6日下午4時許前往醫院掛急診，目前住院觀察病情中。傳聞是有媒體詢問顏清標，其母的墓地是否合法，讓顏怒斥對手無所不打，竟連母親墳墓也不放過，似乎因此氣到血壓飆高入院，但顏家並未對此做出回應。

▲四叉貓發現留言者很多都是使用靜宜大學學生的帳號。點圖可放大。（圖／翻攝自劉宇臉書）

對於顏清標住院一事，批踢踢名人四叉貓（劉宇）6日在臉書PO文表示，住院的消息最先是在Dcard被爆料出來的，爆料者和留言者大多都是靜宜大學的學生，而這篇爆料文最吸引他的地方是留言區，「所有幫顏家護航的帳號全部顯示為各科系的靜宜學生」，讓他超級傻眼，「不是啊！這到底是哪家公關公司啦，你們是買到靜宜大學帳號同捆包是不是？想主打在地學生好歹混一點弘光學生進來啊，全部靜宜學生帳號的制式留言看起來超假的。」

而原本PO文爆料的大學生目前已經刪文，7日凌晨以「我是發拍到顏清標送醫的原PO，在此向醫院道歉」為題PO文道歉，坦言當下單純因為拍到照片想和同學分享，沒有注意到醫院禁止拍照等規定，還引起這麼大的風波。不過，這篇道歉文也在公開不久後刪除。

▼原PO的道歉文已經刪除。（圖／翻攝自Google）