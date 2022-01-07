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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營猛攻顏家　顏清標為這事氣到「血壓飆200」送急診

▲▼ 。（圖／截取自Dcard）

▲民眾疑拍到顏清標躺在病床上的照片 。（圖／截取自Dcard）

記者徐政璿／台北報導

台中第二選區補選將於1月9日正式投票，綠營對於顏家的攻勢相當猛烈，親綠名嘴周玉蔻甚至幾乎每天在臉書「問候」國民黨候選人顏寬恒。就在補選前夕，顏寬恒的父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標緊急送醫院急診，據了解，顏清標因為被問及「祖墳」一事，血壓一度飆到近200。

台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，總統蔡英文下令要奪回席次，民進黨府院黨全黨上下全面進攻中二選區。

據了解，昨（6日）有媒體詢問顏寬恒競選團隊祖墳一事，甚至有人打電話到台中民政局要求調查。台中市民政局也證實，確實有媒體關注顏母墓地。

網路論壇Dcard昨晚就傳出顏清標昏倒送醫訊息，有網友貼文指稱「剛剛下午4點多陪阿罵到光田醫院，看到旁邊躺了一個人，我阿罵說他是冬瓜標，我看也有幾分像。」

對此，顏清標友人透露，「標哥」昨日在得知綠營連顏家祖墳都不放過後，氣得血壓飆高，原本先以藥物控制，但情況惡化，血壓最高一度近200，約16時40分送至光田醫院急診，晚間約19時血壓回到正常值。

事實上，顏清標2020年5月因肝腫瘤動刀，由高雄長庚名譽院長陳肇隆動刀，經過11個小時順利完成手術。由於經歷大手術，顏清標目前定期也都必須到醫院檢查身體。

顏清標去年11月陪同顏寬恒舉辦參選記者會後，他當時抨擊「只差沒有把他阿公阿嬤和母親風水挖出來，我哪有借錢不還，完全汙衊的指控」。未料，如今這些質疑真的被翻出。

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