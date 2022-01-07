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傳顏清標氣到住院　鍾佳濱：天氣變化大注意身體健康

▲▼民進黨立委鍾佳濱受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立委鍾佳濱受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選倒數2天，昨（6日）傳出國民黨候選人顏寬恒父親顏清標因被媒體詢問祖墳的事，氣到血壓飆高，身體不適被送至光田醫院掛急診，引發熱議。對此，民進黨立委鍾佳濱今（7日）上午在立法院受訪說，近期天氣多變化，呼籲所有國人、尤其是年長者，要注意自己的身體健康。

網路論壇Dcard昨晚傳出顏清標昏倒送醫訊息，有網友貼文指稱，「剛剛下午4點多，陪阿嬤到光田醫院，看到旁邊躺了一個人，我阿嬤說他是冬瓜標，我看也有幾分像。」不過今天上午傳出，該篇貼文已被刪除。

鍾佳濱今天上午在立法院受訪說，關心每個人的健康，尤其目前天氣多變化，呼籲所有國人、尤其是年長者，要注意自己的身體健康，也希望顏先生可以早日康復，身體平安無恙。

隨後鍾佳濱話鋒一轉說，「至於什麼原因造成的，我們沒有辦法判斷」，不過過去台灣民主選舉就是有多元聲音，例如在屏東縣選舉也曾經發生過，重大公職參選人家族墓地被拿出來檢視，社會大眾很善良，對於參選者在公共事務上的檢視，是絕對非常深入、徹底，但在私領域部分則與人為善，因此應該回歸公共議題討論，至於家族本身是否逾越了「守法公民」的地步，這可以討論。

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