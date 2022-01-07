桃機群聚擴大「確診再+4」！王必勝深夜曝疫調進度

▲前進指揮所指揮官王必勝、桃園市長鄭文燦、桃園市政府衛生局長王文彥深夜趕赴桃園機場。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

記者閔文昱／綜合報導

桃園機場群聚感染擴大，6日晚間驗出4例確診，其中1例確診者為機場二航廈保全人員，另外3例為1月6日歌友會採檢站驗出，整體群聚相關個案來到12人。前進指揮所指揮官王必勝7日凌晨發文表示，目前4人都已進行疫調，後續將繼續與桃園市長鄭文燦、桃園市政府衛生局王文彥局長討論應變作為。

王必勝6日深夜趕抵桃園機場，並與鄭文燦、王文彥出面說明，機場新增1名27歲女性染疫，為桃機夜班保全人員，5日上班有症狀向主管反應，主管即帶她到醫院檢查，後返家休息，6日晚間報告出來確診，現正接受疫調。

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王必勝指出，另新增3位確診，為1月6日於歌友會採檢站驗出，其中2位為歌友會會員，另一位為同住家人，目前也在疫調中。

據了解，該名女保全從12月29日開始，除1月2日沒上班，一直到5日都有出勤，上班地點有兩處，分別是入境1樓大廳崗哨，另有3樓出境大廳外圍，另也瞭解該案上班並未搭乘交通車，自行上下班。目前保全公司在機場服務總計有391人，部分曾匡列快篩，有67人陰性，接下來會擴大全員都要進行PCR採檢。

另外3例陽性個案，桃園市政府衛生局透露，2例與案17239歌友會足跡多日重疊，分別為1例58歲男性，為計程車司機，於1月4日出現乾咳症狀，Ct值26.5，衛生局已掌握乘客名單；一例為59歲女性，1月3日出現流鼻水症狀，採檢Ct值18.6， 另一例為同住家人58歲女性，Ct值38.1。

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