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走過8確診者工作場域　王必勝找到「2大可疑感染源頭」：都是廁所

▲▼王必勝走訪確認8位確診者工作場域。（圖／取自王必勝臉書）

▲王必勝走訪確認8位確診者工作場域。（圖／取自王必勝臉書）

記者嚴云岑／綜合報導

桃機群聚已經擴大為8人確診，當中有4人確認感染Omicron。前進指揮所指揮官王必勝稍早在臉書表示，自己把8位確診者的工作場域都走過一輪，並與工作及管理人員討論後，推測出2大可能源頭，分別為6號行李轉盤旁的廁所，以及P3停車場廁所。而清潔員工接駁巴士則是較可能的傳播場所。

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增3例本土個案，都是桃機外包清潔人員，目前群聚累積8人，包含7名桃機清潔人員、1名防疫計程車司機。指揮官陳時中今日坦言「Omicron已經進到本土」，新增幾例個案部分職場與交通車沒有直接接觸，案情更複雜，需要等相關報告才能判別。

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指揮中心昨晚公布，新增三案Ct值分別為33.8、23.4及19.5，3人Ct值有高有低，似乎「不只一波傳染」。陳時中說，目前看起來案17307的Ct值相對高，症狀看來比較早，但個案是多點進來、多條線，現在狀況比較複雜，等更清楚些再報告，現在猜測幾波傳染意義不大。

至於交通車混搭狀況，陳時中說，新增3人其中有1人調查不是很清楚，其餘搭乘固定路線為中壢線與八德線，也並非只個案混搭，是其中有混搭狀況。至於交通車混搭是否群聚關鍵原因，陳時中表示，本來所謂的交通車的群聚為最主要的關切點，不過最近多這幾位相關職場跟交通車沒有直接的接觸，情況又更複雜了，等相關資訊更清楚之後才能作個別判定。

王必勝在發文中另提到，8名確診者第一圈同住密切接觸者檢驗都是陰性，雖然感覺有點奇怪，但指揮中心還是「欣然接受」，「笑納」這個好結果。他另提到，社區採檢站會持續服務，希望有相關重疊足跡或有症狀的民眾主動去採檢，保護自己也保護家人、社區。

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