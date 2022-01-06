快訊／桃機群聚增1例「保全確診」！王必勝急赴機場　23：30說明

▲桃園機場群聚案擴大，6日晚間又傳1例確診。（圖／記者劉亮亨攝）

記者閔文昱、沈繼昌、洪巧藍／桃園報導

桃園機場群聚感染擴大，傳出6日晚間又檢驗出1例確診，確診者疑似機場二航廈保全人員，平常負責管制區外巡邏勤務。對此，桃園市政府證實，確實有此消息，但詳細身分、染疫細節尚需確認，應由中央流行疫情指揮中心對外說明。前進指揮所指揮官王必勝接受電訪表示，目前正前往機場瞭解是否新增確診者，晚間十一點半對外宣布。

據悉，該名保全平時在第二航廈管制區外活動，近期感到身體不適，自行到醫院採檢確診。

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▲前進指揮所指揮官王必勝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

指揮中心6日下午公布國內新增3例本土個案，都是桃機外包清潔人員，目前群聚累積8人，包含7名桃機清潔人員、1名防疫計程車司機。不過今晚最新傳出第9例確診，也是機場人員，細節尚待疫情指揮中心說明。前進指揮所指揮官王必勝接受電訪表示，目前正前往機場瞭解是否新增確診者，晚間十一點半對外宣布。



另外，根據指揮中心前一晚公布訊息，新增的3例個案Ct值分別為33.8、23.4及19.5，數值有高有低，似乎「不只一波傳染」。陳時中說，目前看起來「案17307」的Ct值相對高，症狀看來比較早，但個案是多點進來、多條線，現在狀況比較複雜，等更清楚些再報告，現在猜測幾波傳染意義不大。

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