快訊／桃機群聚深夜突增4例！累計12例確診　王必勝現身說明

▲王必勝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

桃園機場群聚感染擴大，6日晚間驗出4例確診，其中1例確診者為機場二航廈保全人員，近期感到身體不適，自行到醫院採檢確診。另外3例為1月6日衛生局安排社區採檢站檢出的陽性個案，2例與案17239歌友會足跡多日重疊，整體群聚相關個案來到12人。前進指揮所指揮官王必勝稍早趕抵機場，並做出最新說明。

王必勝稍早證實，機場有新的確診，是桃機保全公司27歲女員工，4日有喉嚨痛症狀，5日上班後晚間感到不適，通報主管並至醫院檢查，回家後PCR報告顯示為確診，CT值28.1，現正接受疫調。

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上班時間部分，該名保全從上月29日後，除了1月2號沒上班，其餘都有上班，上班地點為出入境一樓大廳崗哨，另有3樓出境大廳外圍。

王必勝指出，保全上下班沒交通車，為自行上下班。另外，保全公司在機場共有391人服務，先前已有67人快篩，都為陰性，後續會針對這391人進行PCR檢測。

桃園市政府衛生局指出，除該名保全外，另3例為1月6日衛生局安排社區採檢站檢出3例陽性個案，2例與案17239歌友會足跡多日重疊，分別為1例58歲男性，為計程車司機，於1月4日出現乾咳症狀，Ct值26.5，衛生局已掌握乘客名單；一例為59歲女性，1月3日出現流鼻水症狀，採檢Ct值18.6， 另一例為同住家人58歲女性，Ct值38.1。

指揮中心6日下午公布國內新增3例本土個案，都是桃機外包清潔人員，群聚累積8人，包含7名桃機清潔人員、1名防疫計程車司機。不過今晚最新傳出4例確診，其中1例也是機場人員，最新群聚累積來到12人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）日深夜受訪證實，有增加個案，狀況有點緊張，但目前研判還在已知傳播鏈之內。

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