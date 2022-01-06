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疫情再起！陳其邁呼籲快打疫苗　7日將宣布「探病新規定」

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲疫情再起，陳其邁呼籲民眾快打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者許宥孺／高雄報導

本土疫情再起，高雄市長陳其邁宣布啟動加嚴措施，並呼籲民眾快去打疫苗、減少探病、外出帶口罩、落實實名制等防疫動作，而今市府也將決定醫院防疫措施升級，包括增加專責病房數以及探病規定，明天(7日)將會向市民報告升級作為。

「真正嚴峻挑戰來了，要趕快去打疫苗！」陳其邁表示，現在好像大家覺得沒有疫情就忽略Omicon的感染力，再三強調，看桃園這幾個個案，同車有這麼多人感染，感染力比Delta病毒還強，雖然在一些研究報告中它的重症及死亡，似乎看起來有逐漸成為社區化、流感化的趨勢，但是不打疫苗或是沒有打第三劑，可能症狀很輕，但會傳染給家人，甚至還有很多長輩都還沒打第一劑疫苗，所以要提醒大家趕快去打疫苗。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁指出，桃園歌友會人山人海風險很高，所以外出務必戴口罩，保持社交距離。「我們比其他國家在過去防疫中很重要的關鍵為我們口罩的覆蓋率很高，所以務必請大家在無法保持社交距離時一定要戴口罩」。

陳其邁表示，今市府再次召開專家會議，因為疫情不斷再上升，已經造成本土感染的個案，假如防疫措施無升級，社區傳播可能會發生，所以社區的傳播鏈要堵住，一定要落實實名制、保持社交距離及戴口罩。

▲▼醫院,探病,掛號,急診。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼陳其邁呼籲民眾減少探病，明天將宣布探病新規定。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼醫院,探病,掛號,急診。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁說：「今天會決定醫院的防疫措施升級，升級的部分包括，專責病房的數目，原來是200間，晚上要和四大醫學中心及高雄大型醫院討論應變數量，可能要再增加，因為過年到了，大家都在等著過年要去開刀，所以這幾天我到醫院看，醫院都人山人海，所以我們會進行總量的調控，增加應變病房的數量。」

陳其邁也提醒，不需要看病的民眾，盡量不要去醫院，陪病可以，經過疫苗、PCR檢查可以，但是盡量不要去看病，減少醫院感染的風險，「醫院的容留數跟看病的規定，我們高雄市在今天晚上討論之後，明天會跟大家報告，我們要作防疫的升級」，來避免人群的聚集，尤其醫院可以說是最後堡壘，市府在這個部分會作要求跟規定。

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