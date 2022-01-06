高端超搶手！兒科醫揭「1原因」證實：已經打完了

▲第三劑預約，台北榮總出現BNT打氣不及高端的情況，有診所也透露高端已經施打完畢。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

桃機群聚擴大至8人確診，也間接催動追加劑打氣，前天有近萬人搶打第三劑，甚至有醫院出現一「莫」難求盛況。不過，各廠牌的狀況，以BNT來說竟出現打氣不及高端。除了大醫院外，一般診所的情況，也有醫師表明，「高端疫苗已經被害怕第三劑副作用的醫護人員打完了。」

依據中央流行疫情指揮中心統計，截至1/4莫德納追加劑就打了15萬7534劑，遠高於BNT的1萬4152與高端1813劑。台北榮總表示，第三劑接種的高峰期落在12月，為了響應政府讓醫護人員優先施打第三劑政策，一個月就打了2000多劑莫德納。但開放民眾預約後，上週員工與民眾共接種709劑莫德納，「BNT只打了230劑，打氣還不及高端267劑」。

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除了醫院外，板橋張博揚小兒科診所今上午透露「高端疫苗已經被害怕第三劑副作用的醫護人員打完了」。

高端疫苗昨也發布新聞稿指出，研究結果顯示，高端可克服Omicron免疫脫逃現象，對Omicron提供相當程度的保護力。此外，現有mRNA疫苗對抗Omicron的中和抗體效價約下降4至6倍不等，次單位疫苗的下降趨勢則與mRNA疫苗類似，兩者具可比性，且皆優於腺病毒載體疫苗。