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高雄酒駕大執法8天抓535件網嚇傻　陳其邁再宣戰：一定不手軟

▲彰警執行酒駕取締勤務。（資料圖／彰化警方提供）

▲警方執行酒駕取締勤務，圖與本文無關。（示意圖／資料照）

記者賴文萱／高雄報導

高雄林姓一家四口遭38歲黃姓男子酒駕猛撞，高雄市長陳其邁震怒下令嚴查，警方也展開為期8天的酒駕查勤專案，共查獲535件酒駕案件，但數字讓網友嚇傻「放話再抓都可以一天60幾件，平常的高雄原來這麼可怕」。對此，陳其邁今（6）日再宣戰，打擊酒駕沒有假期，會從嚴執法，一定不手軟。

高市警去年12月27日至今年1月3日展開為期8天的「酒駕大執法」專案，共計查獲535件酒駕案，其中舉發有223件、移送公共危險312件。

不過，連8日酒駕大執法取締500多件，數字讓網友嚇壞「放話再抓都可以一天60幾件，平常的高雄原來這麼可怕」、「We Care那些貨都哪去了」、「8天過了，請大家自求多福？」「高雄愛河裡面是不是有酒精」、「平常進出場所消毒都噴嘴裡是不是啊」。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳其邁再度宣戰表示，打擊酒駕沒有假期，絕對會從嚴執法，一定不手軟。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，陳其邁今天受訪被問及再度宣戰表示，打擊酒駕沒有假期，今天取締，明天也會取締，不要心存僥倖，絕對會從嚴執法，一定不手軟。

陳其邁更說，請大家特別注意，在過年前有尾牙或宴會，假如酒駕，一定會徹底的、從嚴的來執行法律，立法院現在臨時會已經開始在修法，就包括車輛的沒入，跟整個與酒駕相關的修法能夠從嚴修法。

至於林姓一家四口因酒駕陷入困境，募款部分，陳其邁說，除了在社會局有專戶，所謂指定用途的捐款外，家屬也有一個帳戶。另外從包括長庚醫院的照顧，到未來口腔整形等，會協調長庚醫院跟相關的醫療資源，對於未來的復健會給予最大的協助。

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