男友送8萬「名牌螢光連體鞋」　她打開崩潰爆哭：醜到該發射去火星

▲一名女子收到男友送的禮物，打開後卻崩潰爆哭。（圖／翻攝bilibili）

圖文／CTWANT

大陸一名年輕女生收到男友送的禮物，是來自精品品牌「巴黎世家」（Balenciaga），本應該要相當高興，沒想到她打開後卻崩潰大哭，直呼「我真的不敢相信，有這麼醜的東西」，影片也引起熱議。

中國一名年輕女生PO出一段自拍影片，她透露自己收到男友送的「巴黎世家」（Balenciaga）禮物，一看見是知名精品品牌，她還開心了一下，沒想到打開後卻看見螢光綠色的「打底褲」，再仔細一看，竟是底部連著高跟鞋，要價2萬元人民幣（約新台幣8.6萬元）的貼身長褲，讓她當場崩潰爆哭，「我真的不敢相信，有這麼醜的東西；這麼醜的東西就不應該屬於地球，它就應該發射到火星去...。」

▲女子後來也試穿「連體褲鞋」。（圖／翻攝bilibili）

後來原PO也穿上了這件「連體褲鞋」，並自我安慰「也不是特別難看對不對，畢竟是巴黎世家的呀，就是相當高端的品牌」，但顯然安慰並沒有成功，她還是忍不住哭了起來，之後還對著小狗說「我明天穿這個去遛你好不好啊？」沒想到狗狗竟直接走開，讓她更加心碎了。

影片曝光後，讓許多網友全都笑翻，紛紛留言「送禮物可以接地氣，但是不能接地府」、「不要脫，我就喜歡外星人」、「為什麼她哭，我反而想笑了」、「這情商和審美也低得可怕吧」、「哪有什麼鋼鐵直男，無非就是不夠關心不夠喜歡，也不願意花心思準備禮物啊。」

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